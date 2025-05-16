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Felaket ve rezalet! Trabzonspor camiası hayal kırıklığı yaşıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Felaket ve rezalet! Trabzonspor camiası hayal kırıklığı yaşıyor
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Finalde G.Saray’a karşı oynanan kötü oyun, yerel medyada yerden yere vuruldu. Bordo mavililer, üç büyükleri yenemeden sezonu bitiriyor…

Kötü giden sezonda kupayı alarak taraftarını mutlu etmek isteyen Trabzonspor, en kritik maçından da hüsranla ayrıldı. Galatasaray’a karşı Gaziantep’te oynanan kupa finalinde ortaya konan kötü futbol, bordo mavili camiada hayal kırıklığına sebep oldu. Trabzonspor, 2024-2025 sezonunu İstanbul’un üç büyük rakibine karşı galibiyetsiz kapatmış oldu.

Türkiye Kupası finalinde Galatasaray’a 3-0 mağlup olan bordo-mavililer, ligde ise Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’a karşı oynadığı 6 maçta sadece 1 puan alarak 17 puan kaybetti.

Felaket ve rezalet! Trabzonspor camiası hayal kırıklığı yaşıyor - 1. Resim

YEREL MEDYANIN ÖFKESİ

Galatasaray’a 3-0 yenilerek kupayı kaptıran ve Avrupa’ya gitme umudunu da matematiksel hesaplara bırakan Trabzonspor, yerel medyada da yerden yere vuruldu. Karedeniz gazeteleri Trabzonspor’un kupayı kazanamamasını farklı başlıklarla manşetlerine taşıdı. Ekspres “Elde var sıfır” manşetini atarken Karadeniz “Finalleri beceremiyoruz”, Günebakış “Kupa’da büyük hüsran”, Taka “Kupa gitti Avrupa hayali bitti” başlıklarını kullandı. Son Nokta ise “Futbol felaket, sonuç rezalet” yorumunu yaptı. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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