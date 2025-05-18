Trabzonspor, Yüksel Yıldırım ile masada: Bardeli pazarlığı

Fransa 2. Lig ekibi Dunkerque takımının sahibi olan Yıldırım’dan 24 yaşındaki orta saha istendi.

Hedeflerinden koptuğu için Yeni sezonun kadro çalışmalarına erken başlayan Trabzonspor, orta saha konusunda tanıdık bir isimle görüşme hâlinde.

Başkan Ertuğrul Doğan, Samsunspor’un başkanı olan ve aynı zamanda Fransa 2. Lig ekibi Dunkerque patronu Yüksel Yıldırım ile pazarlık masasında. Hedefteki isim Dunkerque forması altında bu sezon iyi işlere imza atan orta saha oyuncusu Enzo Bardeli.

KULÜPLERİN İLGİ ODAĞI

Fransız ekibiyle bir yıllık daha mukavelesi bulunan ve güncel piyasa değeri 3 milyon avro olan Bardeli için Trabzonspor dışında RB Salzburg, Slavia Prag ve Suudi Arabistan’dan bazı kulüpler ilgili. 24 yaşındaki oyuncu da kulübünün izin vermesi durumunda teklifleri değerlendirmek istiyor. Fatih Tekke’nin de alınması yönünde rapor verdiği oyuncu için Doğan ile Yıldırım görüşmelerine devam ediyor.

24 yaşındaki orta saha 37 maçta 7 gol ve 5 asistle Dunkerque’in en başarılı oyuncusu olarak öne çıktı.