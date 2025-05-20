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Kaskas Kadir kim? Osimhen'le dans eden Roman Kadir Ircı gündem oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Kaskas Kadir kim? Osimhen&#039;le dans eden Roman Kadir Ircı gündem oldu
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Nijeryalı yıldız futbolcu Victor Osimhen, her maçın ardından sosyal medya hesabında dans paylaşımı yaparak gündem olan Galatasaray taraftarıyla bir araya geldi. Renkli anların yaşandığı buluşma büyük ilgi gördü. Kafkas Kadir'in hayatı araştırılmaya başlandı.

Victor Osimhen, Sezon boyunca her maçın ardından sosyal medya platformlarından biri olan Instagram üzerinden dans eden taraftarlarını paylaşarak dikkat çekti.

Son olarak Süper Lig şampiyonu Galatasaray’ın yıldızı Osimhen, dansını çok beğendiği ve daha önce sosyal medyasında paylaştığı Roman taraftarıyla bir araya geldi. Osimhen ve taraftarın yaptığı dans, sosyal medyaya damga vurdu.

Kaskas Kadir kim? Osimhen'le dans eden Roman Kadir Ircı gündem oldu - 1. Resim

SİMHEN'LE DANS EDEN ROMAN (KADİR IRCI) KİM?

Galatasaray'ın şampiyonluğu ardından maç sonrası düzenlenen kutlamalarda Osimhen ve sosyal medyada ün kazanan dansçı taraftar bir araya geldi.

Tribünlerin önünde açılan müzikle beraber ikili, karşılıklı dans etmeye başladı. Bu neşeli anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Kaskas Kadir lakaplı Kadir Ircı, Romanlara özgü dansları ile Osimhen için yaptığı danslara gündem olan biridir. Kadir Irkcı hakkında pek fazla bilgi bulunmamaktadır.

Kaskas Kadir kim? Osimhen'le dans eden Roman Kadir Ircı gündem oldu - 2. Resim

Osimhen, soyunma odasında daha önce Instagram hesabından paylaştığı dans eden Roman vatandaşı görünce bir yandan şaşırırken diğer yandan onunla oynamaya başladı.

Nijeryalı golcünün dansı, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Osimhen'in dansını resmi hesaptan paylaşan Galatasaray, yüksek bir etkileşim aldı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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