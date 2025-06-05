Dursun Özbek'i kızdırdı! Morata’nın ipi çekildi

Galatasaray ile Alvaro Morata’nın ipleri koptu kopuyor! Sezon başında Milan Kulübü’nden 1.5 yıllığına kiralanan Morata’nın şampiyonluk kutlamalarındaki tavrının Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’i kızdırdığı ortaya çıktı.

Düzenli forma şansı bulamadığı için La Liga’dan aldığı teklifleri uzun süredir değerlendiren ve Sevilla ile Getafe’ye göz kırpan Morata için şampiyonluk kutlamalarında yaşanan olay ayrılık ihtimalini güçlendirdi.

KRİZ KUTLAMADA ÇIKTI

Kutlamalarda yaşanan arbede sırasında oğlunun korkması üzerine sinirlenen Morata’nın fırlattığı şişenin Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in önünden geçtiği öğrenildi. Ancak Başkan Özbek’in tepkisinin tek sebebi bu olay değil!

Arbede sonrasında seremoniye çıkmak istemeyen Morata’yı ikna etmek için dil döken Muslera ve Barış Alper, uzun uğraşlarına rağmen bunu başaramadı. Morata’nın alanı terk etmesinin ardından Özbek’in çok sinirlendiği ifade edildi.