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İmza için aidat şart değil! Fenerbahçe'nin bakanlıktan beklediği cevaba gazetemiz ulaştı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İmza için aidat şart değil! Fenerbahçe&#039;nin bakanlıktan beklediği cevaba gazetemiz ulaştı
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Tüzüğün aksine, olağanüstü genel kurul çağrısı için aidatlarını yatıran üyelerin değil toplam üyelerin beşte birinin imzası yeterli oluyor

TAHİR KUM - Fenerbahçe’de olağanüstü genel kurulla ilgili aylardır konuşulan imza olayı bakanlığa kadar taşındı. Ali Koç yönetimi geçtiğimiz hafta imza süreci ile ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bir yazı ile başvurdu. Başvuruda “Kongre için yeterli imza sayısını hesaplarken, aidatını ödeyen kongre üyelerini mi, yoksa toplam üye sayısını mı baz alalım?” sorusu yöneltildi.

Bakanlıktan gelecek cevabı beklemeden ilgili maddelere ulaştık. Sarı lacivertli camiada iki aydır süren imza süreciyle ilgili doğru bilinen yanlışların olduğu ortaya çıktı. Kanun Fenerbahçe’nin tüzüğünün aksine olağanüstü genel kurul çağrısı için aidatlarını yatıran üyelerin değil toplam üyelerin beşte birinin imzasının gerektiğini ortaya koyuyor.

KANUNA AYKIRI OLAMAZ!

7.405 sayılı Spor Kulüpleri ve Federasyonları Kanunu 7. maddesi, genel kurul toplantıları ve çağrıları konusunda medeni kanuna atıf yapıyor.

Medeni kanunun 58. maddesi, tüzüğün kanunun emredici maddelerine aykırı olamayacağını emrediyor.

Kanunun 75. maddesinde genel kurul çağrısı için sadece aidat yatıranların imza verebileceği yönünde bir hüküm bulunmuyor.

Kanun maddesi “toplam üye sayısının beşte biri” diyor. Genel kurul toplantısı için üye olmak yeterli ancak genel kurulda oy kullanmak için aidat yatırmak şart. Böylelikle Fenerbahçe’de haftalardır devam eden aidatlı üye sayısının hesaplanması bu şekilde rafa kalkmış oldu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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