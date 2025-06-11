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Osayi-Samuel Beşiktaş'a yakın! En cazip teklif siyah beyazlılardan gitti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Osayi-Samuel Beşiktaş&#039;a yakın! En cazip teklif siyah beyazlılardan gitti
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yıllık 1,5 milyon avro önerilen 27 yaşındaki oyuncuya Beşiktaş’tan daha iyi teklif sunan yok. Arap yarımadasından bir kulübün devreye girmemesi hâlinde Osayi siyah beyazlı formayı giyecek

MURAD TAMER - Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak kadro kurmak için çalışmalarını yürüten Beşiktaş yönetiminin en çok önem verdiği bölgelerden biri de sağ bek. Jonas Svensson’un özellikle hücumda yetersiz kalması üzerine arayışta olan siyah beyazlıların şu andaki gözdesi Fenerbahçe’den ayrılmaya hazırlanan Bright Osayi-Samuel... Nijeryalı oyuncuyla bir süredir yapılan görüşmeler sonunda Beşiktaş’tan teklif geldi. Yıllık 1,5 milyon avro ve 1 milyon avro da imza parası ile 3 yıllık sözleşme önerildi. Ayrıca şampiyonluk durumunda ekstra bonus maddeleri de eklendi.

TEKLİF ARTMAYACAK

Nijeryalı sağ beke şu ana kadar Beşiktaş’tan daha iyi bir teklif sunan takımın olmadığı öğrenildi. Yine de oyuncunun menajeri transferi yokuşa sürmeyi tercih etmiş durumda. Arap kulüplerinden ilgi bekleyen oyuncu tarafı, transfer için henüz erken olduğu için Beşiktaş’a ilerleyen haftalarda cevap vereceğini iletti. Sağ bek için elinde birçok alternatif isim bulunan siyah beyazlı yönetim, Bright Osayi-Samuel için teklifi yükseltmeyi düşünmüyor. Eğer Osayi Beşiktaş’ın teklifini kabul ederse imzalar atılacak. Ücreti yetersiz bulur ‘hayır’ derse de diğer alternatiflere bakılacak. 

MOU İLE KAYBOLDU

İsmail Kartal döneminin yıldızı Bright Osayi-Samuel, Jose Mourinho sonrasında kayıpları oynadı. Nijeryalı oyuncu geride kalan sezonda Fenerbahçe formasıyla çıktığı 39 maçta yalnızca iki asist üretebildi. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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