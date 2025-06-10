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Beşiktaş'ın hazırlık maçlarının programı belli oldu! İşte rakipler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Beşiktaş&#039;ın hazırlık maçlarının programı belli oldu! İşte rakipler
Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdürecek olan Beşiktaş'ın oynayacağı hazırlık maçları belli oldu.

Beşiktaş, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına 28 Haziran'da BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla başlayacak. 3 Temmuz Perşembe gününe kadar hazırlıklarını İstanbul’da sürdürecek olan siyah beyazlılar, yurt dışı kampını 4-18 Temmuz tarihleri arasında Avusturya’nın Bad Erlach kasabasında gerçekleştirecek.

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya kampında 4 hazırlık maçı oynayacak.

Hazırlık maçlarının programı şöyle:

10 Temmuz Perşembe
20.00 Beşiktaş - ST Pölten (NV Arena)

13 Temmuz Pazar
18.00 Beşiktaş - FC Admira Wacker (Datenpol Arena)

16 Temmuz Çarşamba
19.30 Beşiktaş - Wolfsberger AC (Alpenstadion Kapfenberg)

17 Temmuz Perşembe
19.30 Beşiktaş - FC Petrzalka 1898 (Ergo Arena)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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