Osayi-Samuel pazarlık masasında! Beşiktaş'tan istediği ücret belli oldu

Beşiktaş, Fenerbahçe ile sözleşmesi bu ay sonunda sona erecek olan Bright Osayi-Samuel'i kadrosuna katmak istiyor. Nijeryalı ismin siyah beyazlılardan istediği ücret belli oldu.

2021 yılından bu yana Fenerbahçe forması giyen Bright Osayi-Smauel'in sarı lacivertli kulüple olan sözleşmesi bu ay sonunda bitiyor. Nijeryalı sağ bek ile sarı lacivertliler henüz yeni sözleşme imzalamazken, futbolcunun takımdan ayrılması bekleniyor.

Beşiktaş, Fenerbahçe ile anlaşma sağlayamayan 27 yaşındaki oyuncuyla temasa geçmişti. Siyah beyazlıların şartları sorduğu Osayi-Samuel'in Beşiktaş'tan istediği ücret belli oldu.

İŞTE İSTEDİĞİ ÜCRET...

Sabah'ın haberine göre; Nijeryalı futbolcu Beşiktaş'tan Fenerbahçe'de aldığı yıllık 2,5 milyon euro maaşın yanı sıra 1 milyon euro da imza parası istedi.

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BEŞİKTAŞ İNDİRİM BEKLİYOR

27 yaşındaki futbolcunun taleplerini yüksek bulan Beşiktaş yönetiminin yıllık 3 milyon euroyu bulan maliyetin 2 milyon euro seviyesine düşmesi halinde Osayi-Samuel ile masaya oturacağı kaydedildi.

Güncel piyasa değeri 7 milyon euro olan yıldız futbolcu, geride kalan sezonda Fenerbahçe formasıyla 39 maçta 2 asistlik katkı yaptı.