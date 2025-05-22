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UEFA Avrupa Ligi'nde sezonun takımı açıklandı! Şampiyondan 4 isim listede

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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UEFA Avrupa Ligi&#039;nde sezonun takımı açıklandı! Şampiyondan 4 isim listede
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

UEFA Avrupa Ligi'nde sezonun en iyileri belli oldu. Tottenham'ın şampiyonlukla tamamladığı sezonda, yıldız isimler listeye damga vurdu. Kadroda sürprizler de var...

UEFA, 2024/2025 sezonu Avrupa Ligi'nin en iyi 11'ini duyurdu. Turnuvayı şampiyon tamamlayan Tottenham, kadroya 4 futbolcusunu sokmayı başardı. 

UEFA Avrupa Ligi'nde sezonun takımı açıklandı! Şampiyondan 4 isim listede - 1. Resim

Tottenham'ın kalesini koruyan İtalyan eldiven Guglielmo Vicario, turnuvanın en iyi kalecisi seçildi.

Dörtlü savunmanın soluna Bodø/Glimt'ten Bjørkan seçilirken, sağ bekte Tottenham'dan Pedro Porro yer aldı. Stoper ikilisinde Robin Koch ve Cristian Romero gibi tecrübeli isimler kendilerine yer buldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde sezonun takımı açıklandı! Şampiyondan 4 isim listede - 2. Resim

Orta sahanın üçlüsünde ise tempolu oyunuyla dikkat çeken Berg, sezonun ikinci yarısında çıkış yakalayan Casemiro ve takım kaptanı olarak öne çıkan Bruno Fernandes yer aldı.

İleri üçlüde ise Lyon'un genç yeteneği Rayan Cherki, Athletic Bilbao'nun yıldızı Nico Williams ve şampiyon Tottenham'ın golcüsü Dominic Solanke hücum hattını oluşturdu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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