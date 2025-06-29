Hidayet Türkoğlu’ndan A Milli Kadın Basketbol Takımı'na övgü: "Gelecek adına büyük umut verdi"

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nı 7. sırada tamamlayan A Milli Takım'ı tebrik etti.

Başkan Türkoğlu, Türkiye'nin Litvanya'yı 99-87 yenerek 2026 FIBA Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele etme hakkı kazandığı maçın ardından TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın şampiyonaya iyi başladığını belirten Hidayet Türkoğlu, "Uzun yıllardan sonra ulaştığımız çeyrek finallerde ve başa baş geçen maçların sonunda istediğimiz sonuçları alamadık belki ama önemli olan turnuvayı nasıl bitirdiğimizdi. Millilerimiz bugünkü mücadeleleri ve güzel oyunlarıyla turnuvayı galibiyetle tamamlayarak bizleri gururlandırdılar. 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nı yedinci sırada tamamlayarak Dünya Kupası Elemeleri'ne katılma hakkı kazanan A Milli Takımı'mızı bir kez daha gönülden kutluyoruz." ifadelerini kullandı.

Kadınlarda ve erkeklerde uluslararası her organizasyonda yer almaları gerektiğine vurgu yapan Türkoğlu, şu görüşleri paylaştı: