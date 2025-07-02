Beşiktaş, Ciro Immobile yerine yıldız golcü alacak!

Ciro Immobile'nin Bologna'ya gitmesiyle Beşiktaş, forvet hattını güçlendirmek için Tammy Abraham seviyesinde bir golcü daha transfer etmeye hazırlanıyor.

Beşiktaş, golcü hattında yeniden yapılanmaya gidiyor. Ciro Immobile'nin Serie A ekibi Bologna ile yıllık 2,5 milyon euroya anlaşması sonrası siyah-beyazlı yönetim, forvet hattına bir yıldız takviye daha yapma kararı aldı.

Geçtiğimiz gün Tammy Abraham ile anlaşma sağlayan Beşiktaş, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in talebi doğrultusunda, benzer kalitede bir golcüyü daha transfer ederek rekabeti artırmak istiyor.

Ciro Immobile, geçtiğimiz sezon Beşiktaş forması ile 41 maça çıkıp, 19 gol ve 4 asist katkısı sağladı.