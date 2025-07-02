Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Beşiktaş, Ciro Immobile yerine yıldız golcü alacak!

Beşiktaş, Ciro Immobile yerine yıldız golcü alacak!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Beşiktaş, Ciro Immobile yerine yıldız golcü alacak!
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ciro Immobile'nin Bologna'ya gitmesiyle Beşiktaş, forvet hattını güçlendirmek için Tammy Abraham seviyesinde bir golcü daha transfer etmeye hazırlanıyor.

Beşiktaş, golcü hattında yeniden yapılanmaya gidiyor. Ciro Immobile'nin Serie A ekibi Bologna ile yıllık 2,5 milyon euroya anlaşması sonrası siyah-beyazlı yönetim, forvet hattına bir yıldız takviye daha yapma kararı aldı.

Beşiktaş, Ciro Immobile yerine yıldız golcü alacak! - 1. Resim

Geçtiğimiz gün Tammy Abraham ile anlaşma sağlayan Beşiktaş, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in talebi doğrultusunda, benzer kalitede bir golcüyü daha transfer ederek rekabeti artırmak istiyor.

Ciro Immobile, geçtiğimiz sezon Beşiktaş forması ile 41 maça çıkıp, 19 gol ve 4 asist katkısı sağladı. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Merkezi atama ne zaman? 2025 KPSS-1 yerleştirme tercihleri tarihi açıklandıİlanlar artık burada toplanacak! İş gücü piyasasında kayıt dışılığa son
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Arda Turan’dan Fenerbahçeli yıldızlara kanca! İrfan Can ve İsmail listede - SporArda Turan’dan Fenerbahçeli yıldızlara kanca!Portekizli teknik adam, yıldız golcüyü Milan'ın kıskacından çekip aldı! MOU istedi, Duran geldi - SporYıldız golcü Milan'dan çekip alındı! MOU istedi, Duran geldiBeşiktaş, yeni golcüsü Abraham'a kavuştu! Yedi yıl önce söz vermişti - SporBeşiktaş, yeni golcüsü Abraham'a kavuştu!Arda ve Kenan'ın düellosunda kazanan Real Madrid! - SporArda ve Kenan'ın düellosunda kazanan Real Madrid!Gaziantep FK, Alan Virginius transferinden vazgeçti! Sebebi belli oldu - SporGaziantep FK, Alan Virginius transferinden vazgeçti!Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları tanıtıldı! Efsaneler reklam filminde buluştu - SporFenerbahçe'nin yeni sezon formaları tanıtıldı!
Sonraki Haber Yükleniyor...