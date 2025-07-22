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Haberler > Spor > Hakan Çalhanoğlu Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a garanti verdi: Sözümün arkasındayım

Hakan Çalhanoğlu Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a garanti verdi: Sözümün arkasındayım

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Hakan Çalhanoğlu Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a garanti verdi: Sözümün arkasındayım
Fenerbahçe, Hakan Çalhanoğlu, Ali Koç, İnter Milan, Transfer, Futbol, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

A Millî Takım’ın kaptanı başkan Koç’un “Gelmek istiyor musun, ona göre İnter’e resmî teklif sunacağız” sözleri karşısında “İnter’le anlaşın, ben hazırım” dedi.

Fenerbahçe, yılın transfer çalımı için resmen harekete geçti.

ATEŞİ HAKAN YAKTI

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in ilk teması kurduktan sonra bir daha arayıp sormadığı Hakan Çalhanoğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un “Bize gelir misin?” yoklamasına “Evet” diyerek ilk ateşi yakmıştı. FIFA Kulüpler Dünya Kupası’na sakatlığı sebebiyle gitmeyen, sonrasında da “Bilerek oynamadığı” imasıyla karşı karşıya kalan Hakan, İnter’den ayrılmayı kafaya taktı. Başkan Ali Koç, son yaptığı görüşmede Hakan’a “Gelmek istiyor musun, ona göre İnter’e resmî teklif sunacağız” sözlerine tecrübeli oyuncu “Ben sözümün arkasındayım” cevabını verdi. 

Hakan Çalhanoğlu Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a garanti verdi: Sözümün arkasındayım - 1. Resim

TARAFTAR BAĞRINA BASAR

Yakın arkadaşı eski yönetici Acun Ilıcalı ile de görüşen 31 yaşındaki millî oyuncunun çekincelerini anlatıp, camianın kendisini kabul edip etmeyeceğini sorduğu öğrenildi. Ilıcalı’nın “Kesinlikle kafanda soru işareti olmasın, Fenerbahçe seni sahiplenir” sözleri sonrasında yıldız oyuncu Koç’a “İnter ile anlaşın ben hazırım” mesajını verdi. Fenerbahçe şimdi İnter’e yaklaşık 20 milyon avroluk teklif için harekete geçti. İstanbul’da olan Hakan, kulüpler arasında yapılacak görüşmelerden çıkacak sonucu beklemeye başladı. Eğer kısa süre içinde sonuç alınmazsa Hakan, İnter’in kampına katılacak ve süreci oradan takip edecek. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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