Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > MHP 'tamam' sıra diğer partilerin listesinde! Komisyon kuruluyor

MHP 'tamam' sıra diğer partilerin listesinde! Komisyon kuruluyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
MHP &#039;tamam&#039; sıra diğer partilerin listesinde! Komisyon kuruluyor
Terör, Türkiye, Komisyon, Meclis, MHP, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında Meclis’e kurulması planlanan komisyon için siyasi partiler perşembe gününe kadar Meclis Başkanlığına isim bildirecek.

Haber Merkezi -  51 kişiden oluşacak komisyon için MHP, isimleri açıkladı. İyi Parti ise komisyona katılmayacak. Şimdi diğer partilerin komisyon üyelerini Meclis’e vermesi bekleniyor.

Komisyon yaz boyunca ‘Terörsüz Türkiye’ konusunda atılacak siyasi ve hukuki adımların altyapısını oluşturacak şekilde çalışma yapacak. Komisyonun çalışma alanı tamamen silah bırakan bir örgütün tasfiye edildikten sonra örgüt üyelerinin ne olacağı; suça karışmamış olanlar ile suçlu konumunda bulunanların hukuki durumları, Türkiye’ye dönen örgüt üyelerinin toplumsal entegrasyonunun nasıl yapılacağı gibi başlıklardan oluşacak.

Süreç başarıya ulaşır, terör örgütünün Suriye ve Avrupa dâhil tüm türevleri tasfiye olursa, toplumun hassasiyetleri de dikkate alınarak af dâhil yeni infaz indirimleri tartışmaya açılabilecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Kiracı olmayız! Zengezur koridoru kardeşçe işleyecek
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kiracı olmayız! Zengezur koridoru kardeşçe işleyecek - GündemZengezur koridoru kardeşçe işleyecek!İstanbul bugün kavrulacak! Uzmanlar saat verip uyardı: Dışarı çıkmayın - Gündemİstanbul bugün kavrulacak!Bursa'da yangın gerginliği! 03 plakalı şahıs gözaltında, halk polis merkezi önünde toplandı - Gündem03 plakalı şahıs gözaltında, halk toplandıBursa'daki yangında sabotaj ihtimali! 6 ayrı noktada bir anda başladı... Bozbey "düşündürücü" diyerek dikkat çekti - GündemBursa'daki yangında sabotaj ihtimaliRüşvet iddiası ortalığı karıştırdı! Diyanet'in 'Mekke sorumlusu' Ahmet Daştanbek hakkında düğmeye basıldı - Gündem'Mekke sorumlusu' hakkında düğmeye basıldıUyuşturucu, adam öldürme... İddialar dehşet verici! ICRYPEX Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer gözaltında - GündemKripto para borsası başkanına gözaltı
Sonraki Haber Yükleniyor...