MHP 'tamam' sıra diğer partilerin listesinde! Komisyon kuruluyor

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında Meclis’e kurulması planlanan komisyon için siyasi partiler perşembe gününe kadar Meclis Başkanlığına isim bildirecek.

Haber Merkezi - 51 kişiden oluşacak komisyon için MHP, isimleri açıkladı. İyi Parti ise komisyona katılmayacak. Şimdi diğer partilerin komisyon üyelerini Meclis’e vermesi bekleniyor.

Komisyon yaz boyunca ‘Terörsüz Türkiye’ konusunda atılacak siyasi ve hukuki adımların altyapısını oluşturacak şekilde çalışma yapacak. Komisyonun çalışma alanı tamamen silah bırakan bir örgütün tasfiye edildikten sonra örgüt üyelerinin ne olacağı; suça karışmamış olanlar ile suçlu konumunda bulunanların hukuki durumları, Türkiye’ye dönen örgüt üyelerinin toplumsal entegrasyonunun nasıl yapılacağı gibi başlıklardan oluşacak.

Süreç başarıya ulaşır, terör örgütünün Suriye ve Avrupa dâhil tüm türevleri tasfiye olursa, toplumun hassasiyetleri de dikkate alınarak af dâhil yeni infaz indirimleri tartışmaya açılabilecek.