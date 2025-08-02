CHP'nin acı günü! Eski milletvekili hayatını kaybetti

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Samsun’daki önemli isimlerinden biri olarak bilinen Suat Binici’nin vefatı, hem siyasi çevrelerde hem de memleketi Samsun’da derin bir üzüntüye neden oldu.

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Uzun yıllar aktif siyasette görev alan, Vezirköprü Belediye Başkanlığı görevinde de bulunan Suat Binici'nin bir süredir sağlık sorunları yaşadığı ve hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.

Binici’nin vefat haberi başta CHP Samsun teşkilatı olmak üzere, parti tabanında büyük bir üzüntüyle karşılandı.