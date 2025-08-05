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AK PARTİ'nin vatandaşla buluşmaları başlıyor! Türkiye Yüzyılı sahaya iniyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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AK PARTİ&#039;nin vatandaşla buluşmaları başlıyor! Türkiye Yüzyılı sahaya iniyor
AK Parti, Türkiye, Terörle Mücadele, Türkiye Yüzyılı, Ekonomi, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

MKYK yönetimi, bakanlar, milletvekilleri iki ay boyunca 81 il ve 973 ilçede vatandaşlarla bir araya gelecek. ‘Terörsüz Türkiye’ bütün detaylarıyla vatandaşa aktarılacak.

EMRAH ÖZCAN ANKARA - AK Parti, geçen yıl 8. Olağan Kongre süreci hazırlıkları için başlattığı “Türkiye Buluşmaları” programına yeni bir soluk getiriyor. Yaz ayı boyunca yurt genelinde bu sefer “Türkiye Yüzyılı Buluşmaları” adı altında programlar gerçekleştirilecek. Bu hafta sonu başlaması planlanan buluşmalarla iki ay boyunca yoğun bir saha çalışması yürütülecek. AK Parti MKYK üyeleri, bakanlar ve milletvekilleri, 81 il ve 973 ilçede sivil toplum kuruluşları ve esnafla bir araya gelecek. Eylül ayında sona erecek saha çalışmasının kapanışını ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacak.

AK PARTİ'nin vatandaşla buluşmaları başlıyor! Türkiye Yüzyılı sahaya iniyor - 1. Resim

Türkiye Yüzyılı buluşmaları, iki ana tema üzerinden kurgulandı. Programın ilk ayağında, “Terörsüz Türkiye” başlığı altında, terörle mücadelede kaydedilen gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacak. Bu kapsamda sürecin nasıl başladığı, nasıl geliştiği, hangi aşamalardan geçildiği tek tek vatandaşa anlatılacak.

İkinci ayakta ise Türkiye Yüzyılı vizyonu kapsamında hayata geçirilen projeler, ulaşılan hedefler ve planlanan atılımlar aktarılacak. Özellikle ekonomi, ulaştırma, savunma sanayi ve dijitalleşme alanlarındaki başarıların sahada anlatılacak. Programın finali İstanbul’da gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, kapanış konuşmasıyla hem program değerlendirmesi hem de yeni döneme dair mesajlar verilecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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