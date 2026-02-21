Irak’ın Kerkük vilayetine bağlı Bacvan bölgesinde sabah saatlerinde şiddetli bir patlama meydana geldi. Kuzey Petrol Şirketine ait gaz nakil hattında yaşanan patlamanın ardından bölgede yangın çıktı

Irak’ın Kerkük vilayetine bağlı Bacvan bölgesinde Kuzey Petrol Şirketine ait gaz nakil hattında sabah saatlerinde patlama meydana geldi.

Şiddetli patlamanın ardından bölgede yangın çıktı.

Patlamanın etkisiyle bölgeden yoğun duman yükseldi.

Kerkük’te gaz hattında korkutan patlama! Alevler gökyüzüne yükseldi

YANGINA HIZLI MÜDAHALE

İhbar üzerine olay yerine sivil savunma ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına kısa sürede müdahale etti. Güvenlik güçleri ise bölgeyi kordon altına aldı.

Alevlerin çevredeki diğer tesislere sıçramasının önüne geçildi.

CAN KAYBI YOK, İNCELEME BAŞLATILDI

Patlamada can kaybı ya da yaralanan olmadı. Olayın ardından patlamanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

İlgili kurumlar, gaz nakil hattının güvenli şekilde yeniden devreye alınması için çalışma yürütüyor.

