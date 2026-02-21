Çorum'un Osmancık ilçesinde 1430 yılında Koca Mehmet Paşa tarafından başlatılan iftar geleneği 6 asırdır devam ettiriliyor. Her gün 500 haneye 3 çeşit sıcak yemek ulaştırılıyor.

Çorum'un Osmancık ilçesinde Osmanlı döneminden günümüze uzanan ve tam 6 asırdır kesintisiz devam eden iftar geleneği, bu Ramazan'da da gönülleri ısıtmaya devam ediyor.

1430 yılında Osmanlı Sadrazamı Koca Mehmet Paşa tarafından başlatılan imaret geleneği, günümüzde belediye ve hayırseverlerin desteğiyle ihtiyaç sahiplerinin kapısına ulaşıyor. Osmancıklı Danişmendoğlu Koca Mehmet Nizamüddin Paşa'nın 1429-1438 yılları arasındaki başvezirliği döneminde inşa ettirdiği külliyenin bir parçası olan imaret (aşevi), yüzyıllar geçmesine rağmen yardımlaşma ruhunun merkezi olmayı sürdürüyor.

Osmanlı Devleti'nin en köklü vakıf geleneklerinden biri olan bu sistemde, hazırlanan sıcak yemekler yaşlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine ulaştırılıyor. Verilen hizmet Osmancık Kaymakamı Furkan Duman ve Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, aşevini ziyaret ederek görevlilerle sohbet edip, sefer taslarını hazırladı.

"EMEĞİ GEÇEN HERKESE TEŞEKKÜR EDERİM"

Ramazan ayının birlik, sevgi ve kardeşlik ayı olduğunu belirten Osmancık Kaymakamı Furkan Duman da, "600 yıllık geleneği olan ve her Ramazan'da ihtiyaç sahipleri ile isteyenlere yemek sağlayan bir yerdir. Burada kültür, gelenek, örf ve anane yaşatılmakta. Belediyemiz ve hayırseverlerin katkıları ile bu gelenek devam ettirilmekte. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

"600 YILLIK GELENEĞİMİZİ DEVAM ETTİRİYORUZ"

Sefer taslarının hazırlanmasına eşlik eden ve geleneğin yaşatılması konusundaki kararlılıklarını vurgulayan Osmancık Beldiye Başkanı Ahmet Gelgör ise "600 yıllık geleneğimizi devam ettiriyoruz. 18 personel ve 4 ekiple Ramazan ayı boyunca 500 haneye 3 çeşit yemek gönderiyoruz. Hayır sahiplerimize ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

