Hakkari’de etkili olan kar yağışı ve sağanağın ardından Çukurca'da karayoluna kaya düştü.

Hakkari-Çukurca kara yolunda yol kenarında bulunan büyük bir kaya parçası yerinden oynayarak yola doğru hareket etti.

ÖNERİLEN HABERLER YAŞAM 600 yıllık Ramazan geleneği bu yıl da devam ediyor!

O anlar, bölgede bulunan İsmail Kaynak tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, dağ yamacındaki büyük kaya kütlesinin yerinden koparak aşağı doğru indiği görülüyor.

Bölgede son günlerde etkili olan kar yağışı ve yağmur nedeniyle toprak yapısının gevşediği, bu nedenle kaya düşmesi ve küçük çaplı heyelanların yaşandığı belirtildi.

Yetkililer, sürücüleri özellikle dağlık ve eğimli kesimlerde dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Haberle İlgili Daha Fazlası