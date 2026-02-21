Anadolu Ajansı
THY'nin New York uçuşları iptal edildi
Türk Hava Yolları'nın (THY), ABD'nin New York kentine 22-23 Şubat tarihlerinde yapmayı planladığı bazı seferler, kentte beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
THY İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "New York'ta beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 22-23 Şubat tarihlerindeki New York'a gerçekleştirilecek bazı seferlerimiz iptal edilmiştir." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, uçuşlarla ilgili güncel bilgiye, THY'nin resmi sitesinden uçuş durumu sorgulama kısmından ulaşılabileceği belirtildi.
