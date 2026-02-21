İzmir'de yol kenarından yürürken park halindeki bir tırdan devrilen saman balyalarının altında kalan 53 yaşındaki Abdurrahman Avcı hayatını kaybetti. Avcı'nın eski Kaymakçı Belediye Başkanı Halil Güler'in damadı olduğu öğrenildi. Olay anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

İzmir'in Kiraz ilçesindeki Karaburç Mahallesi'nde park halinde olan H.K. idaresindeki tırın dorsesinde yüklü saman balyaları henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi. O sırada yoldan yaya olarak geçen Abdurrahman Avcı (53), devrilen ağır balyaların altında kaldı.

Saman balyaları yoldan geçen şahsın üzerine devrildi! Korkunç ölüm kamerada

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Avcı'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Abdurrahman Avcı

SON ANLARI KAMERADA

Olay anının çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildiği görüldü. Görüntüleri incelemeye alan jandarma ekipleri, tır sürücüsü H.K.'yi gözaltına aldı.

ESKİ BELEDİYE BAŞKANININ DAMADI

Hayatını kaybeden Abdurrahman Avcı'nın, eski Kaymakçı Belediye Başkanı Halil Güler'in damadı olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

