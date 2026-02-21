Oyuncu Feyyaz Şerifoğlu ile haber spikeri Merve Dinçkol, ilk bebeklerini beklediklerini duyurdu. Geçtiğimiz aylarda görkemli bir törenle dünyaevine giren çift, mutlu birlikteliklerini şimdi de bebek haberiyle taçlandırdı.

Bir süredir evliliklerinin keyfini çıkaran ve sosyal medya paylaşımlarıyla adlarından söz ettiren Şerifoğlu ve Dinçkol, yaptıkları son paylaşımla takipçilerine sürpriz yaptı. Çift, sosyal medya hesaplarından yayımladıkları fotoğraflarla bebek beklediklerini açıkladı.

Feyyaz Şerifoğlu ve Merve Dinçkol’dan bebek müjdesi! Cinsiyeti belli oldu

HEYECANLARINI PAYLAŞTILAR

Masalsı bir düğünle hayatlarını birleştiren ikili, nikah törenleriyle magazin gündeminde geniş yer bulmuştu. Haziran ayında gerçekleşen düğünün ardından sık sık fotoğraflarını paylaşan çift, bu kez büyüyen ailelerinin heyecanını sevenleriyle paylaştı.

KIZ BEBEK GELİYOR

Bebek müjdesini “Ramazan bereketiyle geldi” notuyla paylaşan çiftin mutluluğu sosyal medyada büyük ilgi gördü. Dinçkol ile Şerifoğlu’nun bebeğinin cinsiyetinin kız olduğu öğrenildi.

Karnı belirginleşen Merve Dinçkol ile oyuncu Feyyaz Şerifoğlu’nun paylaştığı karelere çok sayıda tebrik mesajı yağdı. Birçok ünlü isim, çifti tebrik eden yorumlarda bulundu.

BİR ETKİNLİKTE TANIŞMIŞLAR

Öte yandan Feyyaz Şerifoğlu, daha önce Hürriyet gazetesinden Hakan Gence’ye verdiği röportajda eşiyle tanışma hikayesini anlatmıştı. Şerifoğlu, “Camdaki Kız dönemiydi, o da Kanal D’de çalıştığı için bir etkinlikte karşılaştık. Sonrasında sosyal medyada takipleşmeye başladık” ifadelerini kullanmıştı. Evlilik sonrası hayatlarında büyük bir değişiklik olmadığını belirten oyuncu, eşine olan bağlılığının daha da arttığını dile getirmişti.

