Ziraat Bankası Türkiye Kupası Dörtlü Final organizasyonunda yarı final karşılaşmalarının tamamlanmasının ardından gözler dev finale çevrildi. Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak şampiyonluk mücadelesinin tarihi, saati ve yayın bilgileri basketbolseverler tarafından araştırılıyor. Finalde Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Gain karşılaşıyor.

Dörtlü Final’in ikinci yarı finalinde Türk Telekom’u mağlup ederek finale yükselen Fenerbahçe Beko, kupanın sahibi olmak için Beşiktaş GAİN ile karşı karşıya gelecek. Yarı finalde ortaya koyduğu performansla dikkat çeken sarı-lacivertliler, final öncesi form grafiğiyle öne çıkarken, organizasyonun şampiyonu tek maç üzerinden belli olacak.

BASKETBOL TÜRKİYE KUPASI FİNALİ NE ZAMAN?

Ziraat Bankası Türkiye Kupası’nda final karşılaşması 22 Şubat 2026 Pazar günü oynanacak. İstanbul’daki Sinan Erdem Spor Salonu’nun ev sahipliği yapacağı mücadele, Dörtlü Final formatı kapsamında tek maç üzerinden kupanın sahibini belirleyecek.

Yarı finalde Anadolu Efes’i eleyen Beşiktaş GAİN ile Türk Telekom karşısında geri dönüşe imza atan Fenerbahçe Beko’nun finale yükselmesiyle birlikte organizasyonun en güçlü iki ekibi şampiyonluk için parkeye çıkacak.

FENERBAHÇE BEKO-BEŞİKTAŞ GAİN NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN arasında oynanacak final karşılaşması 22 Şubat Pazar günü saat 20.00’de başlayacak. Mücadele, Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak.

