Hindistan’ın doğusundaki Jharkhand eyaletinde, bir anne "cadılık yaptığı" iddiasıyla yakılarak öldürülürken, 10 aylık bebeği de olay sırasında hayatını kaybetti.

Hindistan’ın doğusundaki Jharkhand eyaletinde bir kadın, "cadılık yaptığı" iddiasıyla yakılarak öldürüldü.

Olay sırasında 10 aylık bebeği de hayatını kaybetti.

Kan donduran vahşet! Cadılık iddiasıyla anne ve bebeği yakılarak öldürüldü

GECE BASKIN DÜZENLENDİ

BBC’nin haberine göre, Batı Singhbhum ilçesine bağlı Kudsai mezrasında yaşayan kadın, köyde bazı kişilerin ve hayvanların ölümünden sorumlu tutuldu.

Yaklaşık 12 kişilik bir grup, gece saatlerinde eve baskın düzenledi. Anne ve bebeği yakılarak öldürüldü.

EŞİ AĞIR YARALANDI

Saldırıda kadının eşi de ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili 4 kişinin gözaltına alındığını, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Yetkililer, kırsal bölgelerde batıl inançlara dayalı şiddetin önüne geçmek için bilinçlendirme programları başlatılacağını duyurdu.

Resmi verilere göre, Hindistan’da 2000-2016 yılları arasında çoğu kadın olmak üzere 2 binden fazla kişi cadılık suçlamasıyla öldürüldü.

Haberle İlgili Daha Fazlası