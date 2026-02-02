Sosyal medyada paylaşılan 'motosikletle akrobatik hareket' ve 'jandarma çevirmesinden kaçış' görüntüleri sonrası harekete geçen ekipler, sürücüyü kısa sürede yakaladı. Trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücüye gerekli idari yaptırımlar uygulandı.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada dolaşan motosikletle akrobatik hareketler yapıp jandarma çevirmesinden kaçan sürücünün görüntüleri üzerine harekete geçti. Yapılan detaylı incelemelerle sürücünün kimliği tespit edildi.

Trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücüye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında gerekli idari yaptırımlar uygulandı.

TİTİZLİKLE TAKİP EDİLİYOR

Jandarma yetkilileri, vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden bu tür davranışlara kesinlikle müsamaha gösterilmeyeceğini vurguladı. Açıklamada, “Düzce’mizin asayişi ve huzurunun devamlılığını sağlamak maksadıyla vatandaşlarımızın desteğiyle bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da azim ve kararlılıkla çalışmalarımız sürdürülecektir” ifadeleri kullanıldı.

Yetkililer ayrıca sosyal medya üzerinden paylaşılan ve trafik güvenliğini riske atan görüntülerin titizlikle takip edildiğini belirterek, sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda bir kez daha uyardı. Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması adına denetimlerin aralıksız devam edeceği bildirildi.

