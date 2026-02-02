Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Süper Lig'de Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup oldukları müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup olan Kocaelispor'da Teknik Direktör Selçuk İnan, karşılaşma sonrası konuştu.

"HER İKİ YARIDA DA DAHA ETKİLİYDİK"

Her iki yarıda da Fenerbahçe'den daha üstün olduklarını belirten Selçuk İnan, "Her iki yarıda da daha etkili olduğumuzu düşünüyorum. Birbirinin aynısı iki devre oynadık gibi. Baskılı başladık, pozisyonlar bulduk, gerçekten oyuncularımız ellerinden geleni fazlasıyla yaptılar. Mücadele ettiler. İlk yarının sonuna doğru Asensio'nun golü... İkinci yarıya da baskılı başladık, gol geliyor derken ikinci golü yedik. Çok üzüldüğüm bir maç oldu. Oyuncular çok istediler, mücadele ettiler. Oyuncularımı tebrik etmek istiyorum ama bir yandan da futbol böyle bir oyun. Çok kaliteli oyuncular beklemediğiniz anlarda farklı işler yapabiliyorlar. Bugün de öyle oldu. Maçtan önce bu kadar taraftarımız bizi destekledi. Stadyumu doldurdular. Onlara 3 puan hediye etmek isterdik. Bunun üzüntüsünü yaşıyoruz." diye konuştu.

