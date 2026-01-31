Bursa'da iki sürücü arasında 'yol verme' tartışması nedeniyle çıkan kavgada tarafların birbirine uçan tekmeyle saldırdığı anlar gündem olmuştu. Görüntüler üzerine harekete geçen polis iki sürücüyü de gözaltına aldı. Sürücüler ehliyetlerine el konulmasının ardından idari ceza uygulanıp, psikotekniğe sevk edildi.

Bursa-İzmir yolu üzerinde 'yol verme' meselesi nedeniyle iki sürücü arasında tartışma çıktı. Araçlarından inen taraflar birbirlerine uçan tekmeyle saldırdı.

PARA CEZASI UYGULANDI

Korku dolu anlar kamera ile görüntülenirken, tarafları yoldan geçen kurye ve çevredeki sürücüler ayırdı. Görüntüler üzerine harekete geçen Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kavga eden sürücülerin Serkan K. ile Emirhan A. olduğunu belirledi. Gözaltına alınan iki sürücüye polis ekipleri tarafından toplamda 13 bin lira idari ceza uygulandı.

Trafikte uçan tekmelerin bedeli ağır oldu!

EHLİYETİNE SÜRESİZ EL KONULDU

Öte yandan aday sürücü olduğu öğrenilen Emirhan A.’nın ehliyetine süresiz el konulurken, diğer sürücünün de ehliyetine el konulup psikotekniğe sevk edildi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili tahkikatı sürüyor.

