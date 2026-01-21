Survivor 2026 Ünlüler-Gönüllüler sezonunda dikkat çeken isimlerden biri olan Beyza Gemici, hem parkurlardaki performansıyla hem de ada konseyinde babasıyla ilgili yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. Genç yarışmacının hayatı, yaşı ve ailesiyle ilgili anlattıkları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

1 Ocak 2026 tarihinde başlayan Survivor 2026 Ünlüler-Gönüllüler sezonu, güçlü yarışmacılarıyla izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Bu sezon öne çıkan isimlerden biri olan Beyza Gemici, ada yaşamındaki duruşu ve oyunlardaki performansının yanı sıra son konseyde yaptığı açıklamalarla gündem oldu.

SURVİVOR BEYZA GEMİCİ KİMDİR?

Beyza Gemici, 2001 yılında dünyaya geldi. Aslen Giresunludur. Marmara Üniversitesi Grafik Tasarım bölümünü kazanan Gemici, okuluna aktif olarak devam etmediğini katıldığı Survivor Ekstra programında ifade etmişti. Gelirini tasarım yaparak kazandığını söyleyen Gemici, hayatını İstanbul'da sürdürüyor. Sosyal medyada içerik üreticisi olarak da bilinen genç yarışmacı, özellikle yaptığı canlı yayınlarla tanınıyor. Survivor 2026 kadrosunda yer almasıyla birlikte televizyon izleyicisinin de dikkatini çeken Beyza Gemici, ada hayatı ve parkurdaki performansıyla merak ediliyor.

SURVİVOR BEYZA BABASI HAKKINDA NE DEDİ?

Survivor’ın yayınlanan son fragmanında Beyza Gemici, oynanan bir oyun sonrası aldığı sayıdan sonra yaptığı açıklama izleyicilerin dikkatini çekti. Gemici, kameralara dönerek babasına hitap etti ve “Baba, beni izlediğini biliyorum, teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Ada konseyinde ise yarışmanın sunucusu Acun Ilıcalı’nın sorusu üzerine babasıyla olan ilişkisine dair duygusal bir açıklama yaptı. Yarışmacı babasıyla ilişkilerini “Hiç olmadı gibi oldu bugüne kadar. İlişkimiz vardı değil, yani ben baba dediğimi hatırlamıyorum” sözleriyle yaşadıklarını anlatırken "Sabırsızlıkla bekliyorum bundan sonrasını, her şeyi" dedi. Bu açıklamalar hem konseyde hem de ekran başındaki izleyicilerde duygusal anlar yaşanmasına neden oldu.

