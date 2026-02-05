SGK prim borçlarının yapılandırmasında önemli bir değişikliğe gidildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Tecil ve taksitlendirme işlemlerinde %10 peşinat şartını kaldırdık. Tecilde ilk taksit dahil olmak üzere tüm taksitlerin eşit tutarlarda ödenebilmesini sağladık." dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından SGK prim borcu olanlar için önemli bir açıklama yaptı. Bakan Işıkhan, SGK prim borçlarının ödenmesine ilişkin yeni bir kolaylığın hayata geçirildiğini duyurdu.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Altın ve gümüşte sert düşüş! İşte fiyatları aşağı çeken 4 gelişme

Bakan Işıkhan'ın açıklaması şöyle:

"Sosyal Güvenlik Kurumumuza olan prim borcu ödemelerinde önemli bir kolaylığı hayata geçirdik.



Tecil ve taksitlendirme işlemlerinde %10 peşinat şartını kaldırdık. Tecilde ilk taksit dahil olmak üzere tüm taksitlerin eşit tutarlarda ödenebilmesini sağladık.



Düzenleme sayesinde borç ödemelerini kolaylaştırıyor, vatandaşlarımızı destekliyoruz."

Haberle İlgili Daha Fazlası