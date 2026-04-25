Türkiye Futbol Federasyonu 2025-2026 sezonuna ilişkin play-off programını duyurdu. TFF tarafından yapılan açıklamayla birlikte kritik karşılaşmaların tarihleri netlik kazandı. Futbolseverler ise ''TFF 2. Lig play off maçları ne zaman?'' sorusunu gündeme taşıdı. İşte play off takvimi...

TFF 2. LİG PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN?

2025-2026 sezonunda Nesine 2. Lig play-off süreci 30 Nisan 2026 tarihinde oynanacak ilk tur maçlarıyla başlayacak. Turunun rövanş karşılaşmaları 4 Mayıs 2026’da yapılacak.

Ardından gruplara göre finaller oynanacak; Kırmızı Grup finali 9 Mayıs 2026 Cumartesi, Beyaz Grup finali ise 10 Mayıs 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Final müsabakalarının oynanacağı merkezler ise daha sonra açıklanacak.

TRENDYOL 1. LİG PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN?

Trendyol 1. Lig’de play-off heyecanı 7 Mayıs 2026 Perşembe günü başlayacak. İkinci tur ilk maç 11 Mayıs 2026 Pazartesi, rövanş karşılaşması ise 15 Mayıs 2026 Cuma günü oynanacak.

Sezonun final mücadelesi ise 22 Mayıs 2026 tarihinde yapılacak.

NESİNE 3. LİG PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN?

Nesine 3. Lig’de play-off 1. ve 2. grupların ilk tur maçları 23 Nisan 2026’da, 3. ve 4. grupların ilk tur maçları ise 24 Nisan 2026’da oynanacak. Rövanş mücadeleleri 27 ve 28 Nisan tarihlerinde yapılacak. İkinci tur maçları 4 ve 8 Mayıs 2026’da gerçekleşecek. Grup finalleri ise 14 Mayıs ve 15 Mayıs tarihlerinde oynanarak tamamlanacak.

