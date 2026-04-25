Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için geri sayım başladı! Osimhen derbide oynayacak mı, GS-FB maçı ne zaman, canlı yayın hangi kanalda merak edilirken maça dair detaylar da netlik kazanmaya başladı.

Galatasaray ve Fenerbahçe bugüne kadar 400’ün üzerinde resmi maçta karşı karşıya gelirken, rekabette en sık görülen skor 1-0 oldu. Tarihte iki ekip arasındaki en farklı galibiyet 7-0 ile Galatasaray’a ait olurken, Fenerbahçe ise 6-0’lık skorla rakibine en ağır yenilgilerden birini yaşatmıştı. Peki, Osimhen derbide oynayacak mı, GS-FB maçı ne zaman, canlı yayın hangi kanalda?

Osimhen derbide oynayacak mı, GS-FB maçı ne zaman, canlı yayın hangi kanalda?

OSİMHEN DERBİDE OYNAYACAK MI?

Galatasaray’da sakatlık sonrası sahalara dönen Victor Osimhen ile ilgili belirsizlik büyük ölçüde ortadan kalktı. Teknik direktör Okan Buruk tarafından hazırlanan oyun planında Nijeryalı golcüye ilk 11’de görev verilmesi bekleniyor.

En son Gençlerbirliği karşılaşmasında oyuna sonradan dahil olan Osimhen’in fiziksel durumunun yeterli seviyeye ulaştığı, oyuncunun da teknik ekibe hazır olduğunu ilettiği ifade ediliyor.

Osimhen derbide oynayacak mı, GS-FB maçı ne zaman, canlı yayın hangi kanalda?

GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Fenerbahçe derbisi yarın akşam beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. GS-FB maçı şifreli olarak ekranlara gelecek.



Osimhen derbide oynayacak mı, GS-FB maçı ne zaman, canlı yayın hangi kanalda?

GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak mücadele, 26 Nisan 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. RAMS Park’ta oynanacak karşılaşmanın başlama saati 20.00 olarak açıklandı.



Osimhen derbide oynayacak mı, GS-FB maçı ne zaman, canlı yayın hangi kanalda?

OSIMHEN KORUYUCU EKİPMAN İLE SAHAYA ÇIKABİLECEK Mİ?

Fenerbahçe cephesinin Osimhen’in kullandığı koruyucu ekipmanla ilgili federasyona başvuruda bulunduğu belirtilirken, Galatasaray yönetimi iddialara karşı teknik ve sağlık açısından herhangi bir sakınca olmadığını ifade etti.



