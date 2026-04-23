Galatasaray'da Victor Osimhen, Gençlerbirliği'ne 2-0 mağlup olarak Türkiye Kupası'na veda ettiği çeyrek final maçında sahalara döndü. Nijeryalı yıldız, RAMS Park'ta tribünlerin ıslıklı protestosuna maruz kalan takım arkadaşı Günay Güvenç'e destek verdi.

Galatasaray, sahasında Gençlerbirliği'ne 2-0 yenilerek, Ziraat Türkiye Kupası'na çeyrek finalde veda etti. Maçın 83'üncü dakikasında topu sektiren ve Adama Traore'nin farkı 2'ye çıkaran golü atmasına neden olan kaleci Günay Güvenç, maç bitene kadar taraftarlar tarafından ıslıkla protesto edildi.

Günay Güvenç, dakikalarca ıslıklanmasına gözyaşlarıyla tepki verirken, maç sonu tribünlerden destek gördü.

"GÜNAY GÜVENÇ'İN YANINDAYIZ"

Victor Osimhen, maçın ardından gözyaşlarına hakim olamayan Günay'a destek verdi. 27 yaşındaki yıldız santrfor, Instagram hesabından gece yarısı yaptığı paylaşım gündem oldu.

Osimhen, sarı kırmızı kalp emojileri de eklediği mesajında, "Günay Güvenç'in yanındayız. Tek bir an bir oyuncuyu tanımlamaz, hatalar futbolun bir parçasıdır. Bu hatalar; onun takıma kattığı çabanın, bağlılığın ve tutkunun asla önüne geçemez. Futbol inişler ve çıkışlarla dolu bir oyundur. Asıl önemli olan bu anlara nasıl tepki verdiğimiz ve bu süreçte birbirimize nasıl destek olduğumuzdur. Taraftarlarımıza destekleri için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Victor Osimhen'in Günay Güvenç paylaşımı

