Aslantepe'de 26 Nisan Pazar akşamı oynanacak derbi öncesi Fenerbahçe'nin Victor Osimhen'in kolundaki "koruyucu ekipman" için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvurmasının ardından Galatasaray'dan savunma geldi. Sarı-kırmızılı kulüp, ekipmanın güvenli ve Edin Dzeko'nun kullandığından daha esnek olduğunu vurguladı.

Süper Lig'de 26 Nisan Pazar günü Galatasaray'a konuk olacak Fenerbahçe, rakibinin yıldız golcüsü Victor Osimhen’in kolundaki koruyucu donanımın "sertliği" nedeniyle TFF'ye başvuruda bulundu. Sarı-lacivertli kurmaylar, ekipmanın "ikili mücadelelerde sporcu sağlığını tehlikeye atabileceği" iddiasıyla inceleme talep etti. Galatasaray cephesi , iddialara karşı savunma yaptı.

Sakatlıktan dönen Victor Osimhen, Gençlerbirliği maçında 77'nci dakikada oyuna dahil olmuştu.

"SPORCU SAĞLIĞINA ZARARI YOK"

HT Spor'da yer alan habere göre; sarı-kırmızılı yetkililer, oyuncunun ameliyat sonrası iyileşme sürecinde kullandığı ekipmanın sporcu sağlığına zarar vermediğinden emin olduklarını vurguladı.

"YÜZÜNDEKİ MASKEYLE BENZER STANDARTTA"

Futbol Federasyonu'na yapılan savunmada, "koldaki koruyucu sert tabakanın tamamen yumuşak bir dokuyla kaplandığı" ifade edildi. Ekipmanda kullanılan materyalin, "Osimhen’in yüzündeki maskeyle benzer standartlarda ve güvenli olduğu" belirtildi.

Edin Dzeko, Fenerbahçe'de 2 sezon forma giymişti.

Söz konusu ekipmanın geçtiğimiz sezon Edin Dzeko’nun kolunda kullandığı koruyucudan çok daha yumuşak ve esnek olduğunu savunan Galatasaraylı yetkililer, Nijeryalı futbolcunun oynamasına engel hiçbir durumun bulunmadığını dile getirdi.

Haberle İlgili Daha Fazlası