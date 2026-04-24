Aslantepe'de 17'nci randevu: Galatasaray ve Fenerbahçe'nin RAMS Park karnesi
Şampiyonluk yarışı veren lider Galatasaray ile en yakın takipçisi Fenerbahçe, hafta sonu Seyrentepe'de kozlarını paylaşacak. RAMS Park'ta bugüne kadar 16 defa rakip olan iki takımın galibiyet ve beraberlik istatistikleri dikkat çekti.
- Bu müsabaka, sarı-kırmızılıların 2011 yılında açılan stadındaki 17'nci Fenerbahçe derbisi olacak.
- RAMS Park'taki ilk derbi 18 Mart 2011'de oynandı ve Fenerbahçe 2-1 kazandı.
- Aslantepe'de geride kalan 16 derbide Galatasaray ve Fenerbahçe 5'er galibiyet ald. 6 maç da berabere bitti.
- Bu karşılaşmalarda Galatasaray 16 gol atarken, Fenerbahçe 13 gol kaydetti.
Trendyol Süper Lig'in 31'inci haftasında Galatasaray-Fenerbahçe derbisi heyecanı yaşanacak. Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta 26 Nisan Pazar saat 20.00'de başlayacak maçı hakem Yasin Kol yönetecek.
GALİBİYET SAYILARI EŞİT
RAMS Park'taki ilk derbi 18 Mart 2011 tarihinde oynandı ve sarı-lacivertlilerin 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı. Aslantepe'de geride kalan 16 derbide Galatasaray ve Fenerbahçe, 5'er defa sahadan galip ayrıldı. 6 mücadele ise berabere sona erdi. Söz konusu müsabakalarda Galatasaray'ın 16 golüne, sarı-lacivertliler 13 golle karşılık verdi.
RAMS Park'ta oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbilerinde alınan sonuçlar şöyle:
2010-2011 Süper Lig
18.03.2011 Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 2
2011-2012 Süper Lig
07.12.2011 Galatasaray: 3 - Fenerbahçe: 1
2011-2012 Süper Lig Süper Final
22.04.2012 Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 2
2012-2013 Süper Lig
16.12.2012 Galatasaray: 2 - Fenerbahçe: 1
2013-2014 Süper Lig
06.04.2014 Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 0
2014-2015 Süper Lig
18.10.2014 Galatasaray: 2 - Fenerbahçe: 1
2015-2016 Süper Lig
13.04.2016 Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0
2016-2017 Süper Lig
23.04.2017 Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 1
2017-2018 Süper Lig
22.10.2017 Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0
2018-2019 Süper Lig
02.11.2018 Galatasaray: 2 - Fenerbahçe: 2
2019-2020 Süper Lig
28.09.2019 Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0
2020-2021 Süper Lig
27.09.2020 Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0
2021-2022 Süper Lig
21.11.2021 Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 2
2022-2023 Süper Lig
04.06.2023 Galatasaray: 3 - Fenerbahçe: 0
2023-2024 sezonu
19.05.2024 Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 1
2024-2025 sezonu
24.02.2025 Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0