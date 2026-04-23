Bahçeli'den Galatasaray-Fenerbahçe derbisi yorumu: "Ben Karagümrüklü’yüm"
MHP lideri Devlet Bahçeli, 23 Nisan resepsiyonunda gazetecilerin Galatasaray Fenerbahçe derbisi hakkındaki sorusuna Karagümrüklü olduğunu belirterek cevap verdi.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'deki 23 Nisan Resepsiyonu'na katıldı. Bahçeli, gazetecilerin Galatasaray-Fenerbahçe derbisiyle ilgili soru üzerine, "Ben Karagümrüklü’yüm" dedi.
TBMM'deki 23 Nisan Resepsiyonuna katılan Bahçeli, basın mensuplarının sorularına cevapladı. Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşmasını kimin kazanacağı sorusuna Bahçeli, "Ben Karagümrüklü’yüm, kimseyle didişmemek için uğraşıyorum" cevabını verdi.
ZİRVEDE ZORLU YARIŞ
Zirvede iki dev isim var ama puan durumu, derbi öncesi epey kritik. Galatasaray 71 puanla liderlik koltuğunda. Fenerbahçe ise 67 puanla onu hemen arkasından takip ediyor. Sadece dört puan var ama derbi için kritik bir fark.
MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, ligde bu hafta oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisini hakem Yasin Kol yönetecek.
GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Galatasaray Fenerbahçe maçı 26 Nisan 2026 Pazar günü saat 20.00'de başlayacak. Mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.