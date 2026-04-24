Raptors, 12 maçlık kötü seriye son verdi: Barnes ve RJ Barrett rekor kırdı
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'ları ilk turunda Toronto Raptors, sahasında Cleveland Cavaliers'ı 126-104 yenerek, seride 2-1 öne geçti. Scottie Barnes ve RJ Barrett, 33 sayıyla play-off kariyer rekorunu kırdı.
NBA'de Toronto Raptors, Scotiabank Arena'da konuk ettiği Cleveland Cavaliers'ı 126-104'lük skorla mağlup ederek, seride durumu 2-1'e getirdi ve Cavaliers'a karşı 12 maçlık play-off mağlubiyet serisine son verdi.
Raptors'ta Scottie Barnes 33 sayı, 11 asistle, RJ Barrett da 33 sayıyla play-off kariyer rekorunu kırarken; Collin Murray-Boyles 22 sayı kaydetti. Cavaliers'ta James Harden 18, Donovan Mitchell ve Max Strus, 15'er sayıyla oynadı.
TIMBERWOLVES VE HAWKS, 2-1 ÖNE GEÇTİ
Batı Konferansı'nda Denver Nuggets'ı 113-96 yenen Minnesota Timberwolves, seride 2-1 öne geçti.
Üçüncü çeyrekte 27 sayılık fark yakalayan Timberwolves'ta Jaden McDaniels 20 sayı, 10 ribaunt, kenardan gelen Ayo Dosunmu 25 sayı, 9 asistle takıma liderlik etti. Nuggets'ta Nikola Jokic'in 27 sayı, 15 ribauntluk çabası mağlubiyeti önlemeye yetmedi.
New Yok Knicks'i 109-108 yenen Atlanta Hawks da seride 2-1 üstünlüğü sağladı.
Hawks'ta Jalen Johnson 24 sayı, 10 ribaunt, 8 asist, CJ McCollum 23, Jonathan Kuminga 21 sayıyla galibiyete katkı sağladı. Knicks'te ise OG Anunoby 29 sayı, Jalen Brunson 26 sayı, Karl-Anthony Towns 21 sayı, 17 ribauntla oynadı.