Houston Rockets, seride 2-0 geride: Alperen Şengün'ün double-double'ı yetmedi
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Batı Konferansı play-off ilk turunda Los Angeles Lakers, konuk ettiği Houston Rockets'ı 101-94 mağlup ederek, seriyi 2-0 yaptı. Houston'da milli basketbolcu Alperen Şengün, double-double'a imza attı.
NBA'de heyecan play-off ilk turu maçlarıyla devam etti. Los Angeles Lakers, evinde Houston Rockets'ı 101-94 yendi ve seride 2-0 öne geçti.
Lakers'ta LeBron James 28 sayı, Marcus Smart 25 sayı ve Luke Kennard da 23 sayı kaydetti. Houston'da milli basketbolcu Alperen Şengün; 20 sayı, 11 ribaund, 5 asist, 4 top çalma ve 2 blokla mücadele etti. Kevin Durant ise 23 sayıyla oynadı.
PHILADELPHIA DEPLASMANDA KAZANDI
Philadelphia 76ers, TD Garden'da karşı karşıya geldiği Boston Celtics'i 111-97'lik skorla yenerek, seriyi 1-1'e getirdi.
Philadelphia'da VJ Edgecombe, 30 sayı ve 10 ribuand'la double double yaparken; Tyrese Maxey 29 sayı, milli basketbolcu Adem Bona da 3 ribaund, 1 blokla maçı tamamladı. Boston'da Jaylen Brown 36 sayıyla ön plana çıkarken; Jayson Tatum da 19 sayı, 14 ribaund ile double-double yaptı.
NBA'DE GÜNÜN SONUÇLARI
Batı Konferansı
San Antonio Spurs: 103 - Portland Trail Blazers: 106
Los Angeles Lakers: 101 - Houston Rockets: 94
Doğu Konferansı
Boston Celtics: 97 - Philadelphia 76ers: 111