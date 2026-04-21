Anadolu Ajansı
NBA'de play-off heyecanı: Timberwolves-Nuggets serisi eşitlendi
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'ları ilk turunda Minnesota Timberwolves, Denver Nuggets'ı 119-114 yenerek, seride 1-1 eşitlik sağladı.
Spor 51 dk önce
NBA'de Batı Konferansı play-off ilk tur ikinci maçında Minnesota Timberwolves, deplasmanda Denver Nuggets'ı 5 farkla 119-114 mağlup ederek, seride durumu eşitledi.
Timberwolves'ta Anthony Edwards 30 sayı, Julius Randle 24 sayı ile galibiyete katkı verdi. Nuggets'ta Jamal Murray 30 sayı, Nikola Jokic ise 24 sayı, 15 ribaunt ve 8 asist kaydetti.
CAVALIERS, RAPTORS KARŞISINDA 2-0 ÖNE GEÇTİ
Cleveland Cavaliers, konuk ettiği Toronto Raptors'ı 115-105 yenerek Doğu Konferansı ilk tur serisinde 2-0 öne geçti.
Cavaliers'ta Donovan Mitchell 30 sayı, James Harden 28 sayı, Evan Mobley ise 25 sayı kaydetti. Raptors'ta Scottie Barnes'ın 26 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.
