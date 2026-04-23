Antalya'nın Serik ilçesindeki toptancı halinde, anahtarı üzerinde bırakılan kapya biber yüklü kamyonetin yüzü maskeli bir şahıs tarafından çalınma anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Gece 00.30 sıralarında meydana gelen olayda, iş yerine geldiklerinde aracın yerinde olmadığını fark eden çalışan Ramazan Barut ve iş yeri sahibi Ramazan Gök'ün durumu bildirmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Kamera kayıtlarında şüphelinin aracın yanından geçtikten iki dakika sonra geri dönüp kamyonete binerek uzaklaştığı görülürken; olayın kasıtlı yapıldığını düşündüklerini ve araçta yaklaşık 25 bin liralık biber bulunduğunu belirten iş yeri sahibinin şikayeti üzerine polis, şüpheliyi ve aracı bulmak için çalışma başlattı.

Haberle İlgili Daha Fazlası