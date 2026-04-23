Fenerbahçe, Süper Lig'in 31'inci haftasında Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak. Sarı-lacivertli kulübün, rakip takımın en büyük gol umudu Victor Osimhen konusunda Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuru yapmaya hazırlandığı konuşuluyor. Liverpool maçında kolu kırıldıktan sonra operasyon geçiren yıldız santrfor, Gençlerbirliği karşılaşmasında koruyucu ekipmanla mücadele etmişti.

Süper Lig'de 2'nci sırada (67 puan) yer alan Fenerbahçe, şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek mücadelede lider Galatasaray'a (71 puan) konuk olacak. Dev maç öncesi sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertliler, Victor Osimhen için TFF'ye başvuruda bulunma kararı alındı.

Sakatlıktan dönen Victor Osimhen, Galatasaray-Gençlerbirliği maçında son 15 dakika süre aldı.

ÇOK KONUŞULACAK OSIMHEN HAMLESİ

Fenerbahçe'nin, "Osimhen'in ekipmanının risk oluşturduğu" gerekçesiyle federasyona bir rapor hazırlayıp, Nijeryalı golcünün derbide sahada olmaması yönünde başvuru yapacağı belirtildi.

RESMİ HAMLE GELİYOR

Konuyla ilgili detayları aktaran HT Spor muhabiri Esra Köse, "Fenerbahçe, Osimhen’in maçlarda kullandığı sert koruyucu ekipmanın rakip oyuncular açısından risk oluşturduğu görüşünde. Kulüp, bu durumu resmî olarak gündeme taşımak için TFF'ye başvuru yapmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe bünyesindeki sağlık ekibi, IFAB kurallarına göre kullanılabilecek materyaller için bir rapor hazırlıyor" ifadelerini kullandı.

