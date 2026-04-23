Fenerbahçe rapor hazırladı, Osimhen için TFF'ye başvuracak: Rakip oyuncular için risk
Fenerbahçe, Süper Lig'in 31'inci haftasında Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak. Sarı-lacivertli kulübün, rakip takımın en büyük gol umudu Victor Osimhen konusunda Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuru yapmaya hazırlandığı konuşuluyor. Liverpool maçında kolu kırıldıktan sonra operasyon geçiren yıldız santrfor, Gençlerbirliği karşılaşmasında koruyucu ekipmanla mücadele etmişti.
- Fenerbahçe, 67 puanla Süper Lig'de ikinci sırada yer alıyor. Lider Galatasaray'ın 71 puanı bulunuyor.
- Fenerbahçe, kritik maç öncesi Victor Osimhen'in kullandığı sert koruyucu ekipmanın rakip oyuncular açısından risk oluşturduğu görüşünde.
- Sarı-lacivertliler, bu durumu TFF'ye resmi başvuruyla taşıyacak.
- Fenerbahçe sağlık ekibi, IFAB kurallarına göre kullanılabilecek materyaller için bir rapor hazırlıyor.
Süper Lig'de 2'nci sırada (67 puan) yer alan Fenerbahçe, şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek mücadelede lider Galatasaray'a (71 puan) konuk olacak. Dev maç öncesi sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertliler, Victor Osimhen için TFF'ye başvuruda bulunma kararı alındı.
ÇOK KONUŞULACAK OSIMHEN HAMLESİ
Fenerbahçe'nin, "Osimhen'in ekipmanının risk oluşturduğu" gerekçesiyle federasyona bir rapor hazırlayıp, Nijeryalı golcünün derbide sahada olmaması yönünde başvuru yapacağı belirtildi.
Osimhen tepkiye dayanamadı, gece yarısı paylaştı: Takım arkadaşına böyle sahip çıktı
"Bunlar daha iyi günleriniz" dedi, derbi kararına isyan etti: Türk hakemliği bitti!
RESMİ HAMLE GELİYOR
Konuyla ilgili detayları aktaran HT Spor muhabiri Esra Köse, "Fenerbahçe, Osimhen’in maçlarda kullandığı sert koruyucu ekipmanın rakip oyuncular açısından risk oluşturduğu görüşünde. Kulüp, bu durumu resmî olarak gündeme taşımak için TFF'ye başvuru yapmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe bünyesindeki sağlık ekibi, IFAB kurallarına göre kullanılabilecek materyaller için bir rapor hazırlıyor" ifadelerini kullandı.