İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile gerçekleştirdiği görüşme sonrasında yaptığı paylaşımda, "Orta Doğu’daki durum için diplomatik bir çözüm arayışımızda Türkiye, küresel güvenlik konusunda vazgeçilmez bir partner olmaya devam ediyor" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret kapsamında geldiği İngiltere’nin başkenti Londra’da İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper ile görüşmüştü. Cooper, dün yapılan görüşmenin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"TÜRKİYE, VAZGEÇİLMEZ BİR PARTNER"

İngiliz Bakan, "Orta Doğu’daki durum için diplomatik bir çözüm arayışımızda Türkiye, küresel güvenlik konusunda vazgeçilmez bir partner olmaya devam ediyor. Hakan Fidan ile birlikte NATO müttefikleri olarak iş birliğimizi derinleştirmeye ve ortak güvenlik ve refahımızı güçlendirmek için ekonomik bağlarımızı geliştirme sözü verdim" ifadelerini kullandı.

İngiliz Bakan Cooper’dan çarpıcı Ankara vurgusu: Türkiye vazgeçilmez bir partner

STRATEJİK ORTAKLIK ÇERÇEVE BELGESİ İMZALANDI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dün resmi ziyaret kapsamında geldiği İngiltere’de Dışişleri Bakanı Yvette Cooper ile bir araya gelerek, Türkiye ve İngiltere arasında Stratejik Ortaklık Çerçeve Belgesi imzaladı.

Türkiye ve İngiltere tarafından yapılan ortak açıklamada, "Türkiye ve İngiltere, bugün ikili ilişkilerde yeni bir dönem başlatmayı hedefleyen yeni bir Stratejik Ortaklık Çerçeve Belgesi imzalamıştır. Bugün Londra’da imzalanan Türkiye-İngiltere Stratejik Ortaklık Çerçeve Belgesi, tarihi bir dostluğa, mükemmel düzeyde ikili ilişkilere sahip, Orta Doğu’nun güvenlik ve istikrarına yönelik güçlü iradeleri dahil çok çeşitli uluslararası meseleler ve küresel sınamalar hakkında ortak bakış açısını paylaşan, NATO Müttefiki ve stratejik ortak olan ülkelerimiz arasında diyaloğu ve iş birliğini güçlendirmek için sağlam bir temel teşkil etmektedir" denildi.

Diplomatik kaynaklar, Türkiye’nin NATO müttefiki ve stratejik ortağı olan İngiltere ile ikili ilişkileri, başta ticaret, yatırım ve savunma sanayii olmak üzere her alanda olumlu bir mecrada ilerlediğini belirtti. İki ülkenin bölgede cereyan eden krizler ve küresel sınamalar karşısında da yakın bir diyalog ve eş güdümle güvenlik, istikrar ve refahın teminine yönelik çözümler üretme çabasında olduğunu ifade eden kaynaklar, söz konusu Çerçeve Belgesi’nin güvenlikten iklim değişikliğine, insani kalkınmadan bilim ve teknolojiye uzanan çok geniş bir yelpazede, NATO müttefiki iki ülke arasındaki mevcut stratejik ortaklığı daha da pekiştirmeyi, ikili ve çok taraflı planda sürdürülen yakın diyalog ile güçlenen iş birliğinin kapsamını genişletmeyi amaçladığını aktardı.

