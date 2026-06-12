İçişleri Bakanlığı ‘gözaltında kötü muamele’ iddiasına ilişkin soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında mülkiye müfettişi ve polis müfettişi görevlendirildi.

İçişleri Bakanlığı, bir ceza davasında yargılanan şüphelinin gözaltında kötü muameleye maruz kaldığı ve usulsüz arama yapıldığı iddialarına ilişkin soruşturma başlattı.

MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRDİ

İçişleri Bakanlığı, söz konusu iddialara ilişkin başlatılan soruşturmada müfettiş görevlendirdi.

“SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTIR”

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şöyle denildi:

Bir ceza davası kapsamında tutuklu yargılanan bir şahsın, gözaltı sürecinde kötü muamele ve usulsüz arama uygulamalarına maruz kaldığına yönelik kamuoyuna yansıyan iddialar üzerine İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi'nin talimatlarıyla soruşturma başlatılmıştır. Söz konusu iddiaların hukuki, idari ve teknik tüm yönleriyle şeffaf bir şekilde araştırılması amacıyla mülkiye müfettişi ve polis müfettişi görevlendirilmiştir.

Bakan Çiftçi talimat verdi, müfettiş görevlendirildi! 'Gözaltında kötü muamele’ iddiasına soruşturma

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