Kocaelispor-Göztepe maçında Serdar Dursun'un penaltı golünü dedesine ait eski tip telefonuyla kaydeden minik taraftar Ertuğrul Sert'e, tecrübeli futbolcudan anlamlı bir jest geldi. 34 yaşındaki golcünün kamera hediye ettiği minik taraftar, takımla Brunga Tesisleri’nde bir araya geldi.

Selçuk İnan yönetimindeki Kocaelispor’un sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kaldığı maçta Serdar Dursun’un attığı penaltı golünü eski tip telefonla kaydetmeye çalışan minik taraftar Ertuğrul Sert’e, tecrübeli futbolcudan hediye geldi.

Önceki gün bir araya gelen ikili, ilk olarak Kocaelispor kulüp mağazasında alışveriş yaptı. Daha sonra Dursun, minik taraftara telefon hediye etmek istedi ancak ailesi yaşının küçük olduğunu belirterek bu teklife teşekkür etti. Bunun üzerine Dursun, Ertuğrul’a kulüp lisanslı ürünlerinin yanı sıra kamera hediye etti. Ertuğrul, bugün tesislere gelerek futbolcularla tanıştı ve yeni aldığı kamerayla oyuncuların fotoğraflarını çekti.

Serdar Dursun ile Ertuğrul Sert ve ailesi

"ERTUĞRUL ÇOK MUTLU OLDU"

Serdar Dursun, Ertuğrul'un tesise gelmeden önce kendisini okulunda ziyaret ettiğini belirterek, "Göztepe maçı nda son dakika penaltı pozisyonu olunca kale arkasından Ertuğrul kardeşimiz dedesinin telefonuna beni kaydetmişti. Sonra bu olay sosyal medyada viral oldu. Ben de bir yorum atmıştım; 'Salı akşamı tesise gel' demiştim. O tesise gelmeden biz gittik kendisini bulduk. Dün öğleden sonra okuluna gittik. Güzel bir sürpriz yaptık Ertuğrul'a, çok mutlu oldu. Öğretmeniyle, müdürüyle herkesle tanıştık. Küçük hediyeler yaptık. Oradan Ertuğrul’u mağazaya götürdük, kendisine güzel eşyalar aldı" ifadelerini kullandı.

Kocaelispor oyuncusu, minik taraftarı okulunda ziyaret etti.

"MİSAFİRİMİZ OLACAK, SEREMONİYE KATILACAK"

Ertuğrul'un yaşının küçük olması nedeniyle telefon almadıklarını, bunun yerine bir video kamera hediye ettiğini aktaran Serdar Dursun, "Ailesiyle de konuştum, bu yaşta telefonun mantıklı olmayacağını söylediler. Ben de aynı kanaatteyim, daha 10 yaşında daha küçük. Ondan dolayı kendisine güzel bir video kamerası aldım. Onunla bol bol kayıt yapabilir. Bundan sonra benim gollerimi, Kocaelispor'un gollerini çeker. Kendi hayatı için de güzel olur, belki ileride kameraman bile olabilir. İnşallah Ertuğrul'u mutlu etmişizdir. Kendisi de bir dahaki maçta misafirimiz olacak, seremonimize katılacak. Bugün de tesise geldi, oyuncularla birebir yakınlaştı, fotoğraf çekti, güzel videolar çekti. Ondan dolayı böyle değerli gençlerimiz olduğu için mutluyuz" sözlerini sarf etti.

Ertuğrul Sert, yeni kamerasıyla oyuncuların fotoğraflarını çekti.

