Kocaelispor Kulübü Başkanı Recep Durul, Süper Lig'de geçtiğimiz hafta İstanbul'da oynanan ve 1-1 sonuçlanan Galatasaray maçı öncesi eşlik ettiği küfürlü tezahürat sebebiyle 6222 sayılı Sporda Şiddetle Mücadele Yasası kapsamında ceza aldı. Karşılaşmanın ardından sarı kırmızılı camiayla yaşanan gerginlik hakkında konuşan Durul, "Küfür etmedim, sadece üçlü çektirdim" ifadelerini kullanmıştı.

Kocaelispor, Süper Lig'in 29'uncu haftasında Galatasaray ile deplasmanda 1-1 berabere kalmıştı. İki kulüp, maç öncesi karşılıklı sert açıklamalarla karşı karşıya gelmiş; Recep Durul, karşılaşma öncesi sarı-kırmızılılara yönelik küfürlü tezahürata eşlik ettiği gerekçesiyle tepki görmüştü.

Recep Durul, karşılaşma sonrası "Küfür ettiğim yönünde algı oluşturdular, sadece üçlü çektirdim! Algı oluşturuyorlar, böyle bir şey yok!" demişti.

6222'DEN CEZA ALDI

HT Spor'da yer alan habere göre; Kocaelispor Başkanı'na, sosyal medyaya yansıyan küfürlü sözleri nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Spor Suçları Bürosu tarafından 6222 Sporda Şiddetle Mücadele Yasası kapsamında hak mahrumiyeti cezası verildi.

Recep Durul, cezasını tamamlayana kadar stadyumlarda yer alamayacak. Yeşil-siyahlı kulübün başkanının, bu süreçte resmi karşılaşmaları tribünden ya da saha içinden takip etmesi mümkün olmayacak.

