Dünya genelinde iklim dengelerini doğrudan etkileyen El Nino hava olayına ilişkin yeni değerlendirmeler paylaşıldı. Dünya Meteoroloji Örgütü’nün (WMO) yayımladığı son rapora göre El Nino sıcaklarının başlayacağı tarih için öngörüler netleşmeye başladı. Birçok vatandaş ''El Nino sıcakları ne zaman gelecek?'' merak ederken tahmini tarih açıklandı.

El Nino sıcakları ne zaman gelecek sorgulanırken uzmanlar yaz aylarına yaklaşırken sıcaklık ve yağış düzenlerinde belirgin değişimlerin yaşanabileceğine dikkat çekiyor. Uzmanlar 2026 yılıyla birlikte yeniden güç kazanması beklenen El Nino’nun, önümüzdeki aylarda küresel iklim üzerinde belirleyici bir rol oynayabileceği konusunda da tüm dünyayı uyarıyor.

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) duyurdu! El Nino sıcakları ne zaman gelecek?

WMO tarafından yapılan açıklamalarda El Nino’nun Mayıs ile Temmuz 2026 arasında ortaya çıkma ihtimalinin yüksek olduğu ifade edildi. İklim modelleri yılın ilk aylarında daha dengeli bir atmosferik yapı görülmesine rağmen ilereleyen dönemde Pasifik Okyanusu’ndaki deniz yüzeyi sıcaklıklarının hızla yükseldiğini gösterdi.

Yaşanan gelişmenin El Nino’nun yeniden oluşumuna zemin hazırladığı belirtiliyor.

Dünya geneli için yapılan tahminlere göre önümüzdeki üç aylık süreçte kara yüzeyi sıcaklıklarının genel olarak mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Bu da bazı bölgelerde kuraklık riskini artırırken bazı coğrafyalarda ise aşırı yağışlara neden olabilecek.

EL NİNO NEDİR, ETKİLERİ NE OLACAK?

El Nino’nun etkisi Pasifik Okyanusu’nda başlayıp kısa sürede dünya genelinde sıcaklık ve yağış sistemlerinde değişiklere neden olabilir. Asya ve Avustralya’da bilhassa yüksek sıcaklıklar ve kuraklık ihtimali söz konusuyken Hindistan’da muson yağışlarının zayıflayabileceği değerlendiriliyor.

Amerika kıtasında ise bölgesel farklılıklar mevzu bahis. ABD’nin bazı bölgelerinde tarım açısından elverişli koşullar oluşabileceği ifade edilirken hasat döneminde aşırı yağış riskine karşı uyarılar yapılıyor. Güney Amerika’da ise yoğun yağışların tarımsal üretimi olumsuz etkileyebileceği de belirtiliyor.

Avrupa’da ise yaz aylarında yağış miktarında artış beklentisi var. Bazı ürünler için yağış avantaj sağlarken hasat dönemlerinde aksamalara yol açabileceği de düşümülüyor.

‘SÜPER EL NİNO’ İHTİMALİ GÜNDEMDE

Meteoroloji uzmanları 2026’nın ilerleyen dönemlerinde daha güçlü bir El Nino sürecinin yaşanabileceğini öngörüyor. Son yılların en etkili olaylarından biri olabileceği belirtilen bu senaryoda, aşırı hava olaylarının daha sık ve daha şiddetli görülmesi ihtimali üzerinde duruluyor.

Geçmişte benzer şiddette yaşanan El Nino dönemlerinin ciddi kuraklık ve üretim kayıplarına yol açtığı hatırlatılırken tarım ve gıda arzı açısından risklerin artabileceği ifade ediliyor.

EL NİNO VE LA NİNA ARASINDAKİ FARK NEDİR?

El Nino Pasifik Okyanusu’nda su sıcaklıklarının artmasıyla ortaya çıkan ve dünya genelinde sıcaklıkları yükselten bir doğa olayı olarak biliniyor. Bunun tam tersi olan La Nina ise daha serin ve yağışlı koşulları beraberinde getiriyor.

