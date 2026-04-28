Meteoroloji uzmanları, Mayıs–Temmuz döneminde etkisini artırması beklenen Süper El Nino için kritik uyarılarda bulundu. Küresel ölçekte sıcaklık ve yağış dengelerinin bozulmasıyla kuraklık, sel ve aşırı hava olaylarının artabileceği belirtiliyor. Bu süreçte tarım üretimi ve gıda fiyatları üzerinde ciddi baskı oluşması bekleniyor.

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), Pasifik Okyanusu'nun orta ve doğu kesimlerinde deniz yüzeyi sıcaklıklarının hızla yükseldiğini belirterek, Mayıs ve Temmuz ayları arasında El Nino koşullarının oluşma ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu bildirdi.

El Nino'nun küresel çapta sıcaklık ve yağış düzenini değiştirmesi beklenirken, farklı coğrafyalarda şu etkiler öngörüldü:

Hindistan ve Avustralya'nın bazı bölgelerinde şimdiden aşırı sıcak ve kuraklık görüldü. Hindistan'da muson yağmurlarının son üç yılda ilk kez ortalamanın altında kalabileceği uyarısı yapıldı.

ABD'nin orta batı bölgelerinde (Midwest) tarım için ideal koşullar oluşsa da, hasat döneminde aşırı yağış riskine karşı dikkatli olunması istendi. Güney Amerika'da ise aşırı yağışlar soya fasulyesi ve mısır hasadını olumsuz etkileyebilir.

Avrupa'da yaz aylarındaki yoğun yağışlar mısır üretimi için faydalı olabilirken, buğday hasadının El Nino tam olarak yerleşmeden başlaması bekleniyor.

Süper El Nino geliyor! Mayıs ve Temmuz aylarına dikkat küresel kriz kapıda

KÜRESEL GIDA ARZI VE EKONOMİ ÜZERİNDE BASKI

Uzmanlar, El Nino'nun tarımsal üretimi düşürerek küresel gıda fiyatlarını artırabileceğine dikkati çekti.

Özellikle 2015-2016 yıllarında yaşanan benzer şiddetteki El Nino olayı, Güneydoğu Asya'da ciddi kuraklığa neden olarak pirinç, palm yağı ve şeker üretiminde büyük kayıplara yol açmıştı.

Ayrıca, Orta Doğu'daki çatışmalar nedeniyle gübre tedarikinde yaşanan aksaklıklar ve yüksek maliyetler, kuraklıkla birleştiğinde çiftçilerin verim kaybını daha da derinleştirecek bir kısırdöngüye girmesinden endişe ediliyor.

EL NİNO TÜRKİYE’YE ETKİLERİ NE OLACAK?

Pasifik Okyanusu kaynaklı bir iklim olayı olmasına rağmen El Nino’nun etkileri Türkiye’de de dolaylı olarak hissedilecek. El Nino sürecinde en belirgin etki sıcaklıklardaki artış olacak.

Uzmanlar yaz sonu ve sonbahar başında Türkiye genelinde mevsim normallerinin oldukça üzerinde değerler görülebileceğini ifade ediyor.

Yağış düzeninde de değişiklikler bekleniyor. Yağışların tamamen azalmasından ziyade daha düzensiz ve ani şekilde gerçekleşmesi öngörülüyor. Kısa süreli ama şiddetli yağışlar, sel ve fırtına gibi aşırı hava olaylarının artması da beklentiler arasında. Ayrıca deniz suyu sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte atmosferdeki enerji artacak ve ani hava olaylarını tetikleyebilecek.

Güney ve iç bölgelerde aşırı sıcaklıklar daha yoğun hissedilirken, Karadeniz’de ani ve yoğun yağışların daha sık görülmesi bekleniyor.

