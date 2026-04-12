Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, mayıs ve yaz aylarına ilişkin hava durumu beklentilerini paylaştı. “Süper El Nino” ihtimaline dikkat çeken uzman isim, Türkiye’de kuraklık riskine karşı uyarıda bulundu.

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yaklaşan mayıs ve yaz aylarına ilişkin hava durumu tahminlerini değerlendirdi.

"SÜPER EL NİNO" GELİYOR

Şen, mevcut verilere göre normalin üzerinde yağış beklenmediğini belirterek, önümüzdeki dönemde “Süper El Nino” ihtimalinin güçlendiğini ifade etti. Doğu Pasifik’te deniz yüzeyi sıcaklıklarının artmaya başladığını söyleyen Şen, yaz aylarında bu artışın devam edebileceğini ve sonbahar-kış döneminde El Nino’nun “Süper El Nino” seviyesine ulaşabileceğini dile getirdi.

Şen, "Bundan önce 1997-98 senesinde Süper El Nino yaşadık, ki deniz yüzey sıcaklığı o bölgede +3 dereceye kadar çıkmıştı. Bundan sonraki Süper El Nino 2016 yılındaydı, biraz daha hafifti ama 1,5 derece civarında deniz yüzey sıcaklığı o bölgede artmıştı. Bu sene de tahminler onu gösteriyor. Süper El Nino olma ihtimali var" dedi.

Öte yandan uzman isim, bu süreçlerin küresel ölçekte hava olaylarını etkilediğini vurguladı.

SİSTEMLERDE DEĞİŞİKLİKLER YAŞANACAK

El Nino’nun yalnızca sıcaklık değil, yağış rejimi ve meteorolojik sistemlerde de değişikliklere yol açtığını belirten Şen, Türkiye’nin de bu süreçten etkilenebileceğini ifade etti. Uzman isim, özellikle Avrupa’nın doğu kesimi ve Kuzey Atlantik sistemlerindeki hareketliliğin önemli olacağını söyledi.

"SUYUMUZU İYİ KULLANALIM"

Şen, açıklamasında ayrıca su kaynaklarına dikkat çekerek baraj doluluk oranlarının riskli seviyelere inebileceği uyarısında bulundu. "Yüzde 70, yüzde 60 civarındaki barajlardaki doluluk oranlarına çok fazla güvenmeyin" diyen Şen, "İki yıl üst üste kuraklık tekrar meydana gelirse bunlar tekrar 'riskli' seviyelere iner. Bundan dolayı suyumuzu iyi kullanalım" ifadelerini kullandı.

