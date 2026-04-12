Nisan ortasında Türkiye’nin dört bir yanından gelen görüntüler şaşırttı. Baharın ortasında birçok il beyaza bürünürken, kimi yerde kartpostallık manzaralar oluştu, kimi yerde ise don ve ulaşım endişesi öne çıktı.

Türkiye genelinde nisan ayında beklenmedik bir hava dalgası etkili oldu. Başta Ankara, Sivas, Van ve Erzurum olmak üzere birçok ilde kar yağışı yeniden yüzünü gösterirken, bazı bölgeler kısa sürede beyaza büründü. Baharın ortasında gelen kar yağışı kimi yerlerde görsel şölen oluştururken, kimi bölgelerde ise ulaşımda aksamalara ve zirai don endişesine yol açtı.

İşte beyaza bürünün o kentler...

Ankara, Eskişehir, Rize... Baharı beklerken kış geri geldi, hayat bir anda değişti

ANKARA

Ankara’nın çevre ilçelerine ve yüksek kesimlerine kar yağdı. Kar yağışı özellikle Beypazarı’nın yüksek kesimlerinde etkili oldu. İlçeye bağlı Kirazyanı, Karaşar ve Ahlatlık bölgeleri kısa sürede beyaza büründü.

Öte yandan, Elmadağ ilçesinde de kar yağışıyla birlikte badem ağaçlarının üzeri karla kaplandı. Bahar mevsiminde çiçek açan badem ağaçlarının kar altında kalması dikkat çekti.

Ankara, Eskişehir, Rize... Baharı beklerken kış geri geldi, hayat bir anda değişti

SİİRT

Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Kesmetaş köyünde, sabah saatlerinde başlayan yağışla birlikte özellikle yüksek kesimlerde kar kalınlığı artarken, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

Köy sakinleri, nisan ayında kar yağışının nadir görüldüğünü belirterek, hava sıcaklıklarının aniden düşmesiyle birlikte günlük yaşamın da kısmen etkilendiğini ifade etti.

Ankara, Eskişehir, Rize... Baharı beklerken kış geri geldi, hayat bir anda değişti

SİVAS

Sivas’ta mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarıyla birlikte kar yağışı etkili oldu. Öğle saatlerinde başlayan kar yağışı kısa sürede etkisini artırdı. Aralıklarla etkili olan kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar, fotoğraf çektirip o anları kayıt altına aldı.

Ankara, Eskişehir, Rize... Baharı beklerken kış geri geldi, hayat bir anda değişti

VAN

Van'ın Başkale ilçesinde gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar, çevreyi beyaza bürüdü. İlçe merkezinde yaklaşık 10 santimetre yağan kar; evlerin çatılarını, ağaçları ve araçları beyaz örtüyle kapladı.

Vatandaşlar, araçlarının üzerinde, ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi. Kar yağışının etkisini sürdürdüğü ilçede, yeniden beyaz örtüsüyle güzel görüntü oluştu.

Ankara, Eskişehir, Rize... Baharı beklerken kış geri geldi, hayat bir anda değişti

ESKİŞEHİR

Eskişehir’in Mihalıççık ilçe merkezine 11 buçuk kilometre uzaklıkta bulunan, Sündiken dağlarının eteğindeki Boşnak nüfusun yoğunlukta olduğu bin 430 rakımlı Lütfiye Mahallesi’nde, Nisan ayının ortasında gece geç saatlerinde kar yağdı.

Beyaza bürünen kırsal mahalleliyi mutlu ederken, çiftçiler yeni ektikleri ve filizlenen ürünlerinin soğuk havadan olumsuz etkilenmesinden korktuğu öğrenildi.

Ankara, Eskişehir, Rize... Baharı beklerken kış geri geldi, hayat bir anda değişti

KARS

Kars’ta bahar beklenirken kış geri döndü. Öğleden sonra aniden bastıran yoğun kar yağışı, kısa sürede kenti beyaza bürüdü.

Meteoroloji tahminlerinin ötesine geçen kar yağışı, özellikle öğleden sonra etkisini artırdı. Kısa sürede yollar, araçlar ve çatılar karla kaplandı. Görüş mesafesinin yer yer düşmesi sürücülere zor anlar yaşattı. Kar yağışıyla birlikte kent genelinde ulaşımda ciddi aksaklıklar meydana geldi.

Ankara, Eskişehir, Rize... Baharı beklerken kış geri geldi, hayat bir anda değişti

RİZE

Rize’nin Güneysu ilçesine bağlı Handüzü Yaylası, nisan ayında yağan karın ardından beyaza bürünen doğasıyla adeta eşsiz manzaralar sunuyor. Yaylayı kaplayan kar örtüsü, hem yerli halkın hem de doğa tutkunlarının ilgisini çekerken, ortaya çıkan manzaralar ziyaretçileri kendine hayran bırakıyor.

Ankara, Eskişehir, Rize... Baharı beklerken kış geri geldi, hayat bir anda değişti

BİTLİS

Bitlis’te Nisan ayının ortasında etkisini sürdüren kar yağışı, ekipleri yeniden sahaya çıkardı. İl genelinde olumsuzluk yaşanmaması için Bitlis İl Özel İdaresi ekipleri köy yollarında karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda merkeze bağlı Yanlızçamlar köyünde yol açma çalışması gerçekleştirildi.

Ankara, Eskişehir, Rize... Baharı beklerken kış geri geldi, hayat bir anda değişti

HAKKARİ

Nisan ayına rağmen etkili olan yağışla birlikte Hakkari ilçe merkezi yeniden beyaz örtüyle kaplandı. Yüksekova'da gece boyu aralıksız süren yağış, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte şiddetini artırdı. Kent merkezinde kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı ilçede, baharı bekleyen vatandaşlar güne sürpriz bir manzarayla uyandı.

Ankara, Eskişehir, Rize... Baharı beklerken kış geri geldi, hayat bir anda değişti

AKSARAY

Hava sıcaklıklarının eksi 2'ye kadar düştüğü Aksaray'da günlerdir belirli aralıklarla süren kar yağışı bugün yeniden kendini gösterdi. Tarihi geçmişiyle turizm ilçesi olan Güzelyurt ilçesinde aniden başlayan kar yağışı kısa sürede ilçeyi beyaza bürüdü.

Meyve ağaçlarının çiçek açtığı ilçede çiçekli dallarda beyaz örtüyle kaplandı. Nisan ayında kar yağışını şaşkınlıkla karşılayan vatandaşlar ilk kez Nisan ayında kar gördüklerini belirterek don tehlikesinden tedirgin olduklarını söyledi.

Ankara, Eskişehir, Rize... Baharı beklerken kış geri geldi, hayat bir anda değişti

SİNOP

Sinop'un Ayancık ilçesinde yüksek rakımlı Çangal mevkiinde aniden etkisini artıran kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Hazırlıksız yola çıkan bazı sürücüler araçlarıyla yolda kalırken, ekipmanları bulunan sürücüler ise zincir takarak yollarına devam etti.

Özellikle virajlı ve eğimli yollarda kayganlaşan zemin nedeniyle ilerlemekte güçlük çekildi.

Ankara, Eskişehir, Rize... Baharı beklerken kış geri geldi, hayat bir anda değişti

IĞDIR

Iğdır’da nisan ayında etkili olan kar yağışı, kırsal bölgelerde ulaşımı olumsuz etkiledi. Özellikle Tuzluca ilçesine bağlı Canderviş ve Kırkbulak köyleri ile Karakoyunlu ilçesine bağlı Bulakbaşı köyünde yoğun kar yağışı sonrası yollar daraldı, bazı güzergahlarda ulaşım aksadı.

İl Özel İdaresi ekipleri, kar yağışının ardından bölgede karla mücadele ve yol genişletme çalışmalarını hızlandırdı.

Ankara, Eskişehir, Rize... Baharı beklerken kış geri geldi, hayat bir anda değişti

ERZURUM

Erzurum’da etkili olan kar yağışı ile birlikte Palandöken Kayak Merkezi’nde kar kalınlığı 210 santimetreye ulaştı. Hafta sonu etkili olan kar yağışı ile birlikte kayak merkezinde adeta görsel şölen yaşandı.

Ankara, Eskişehir, Rize... Baharı beklerken kış geri geldi, hayat bir anda değişti

MUŞ

Muş’ta Nisan ayında etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Hasköy ilçesinde özellikle yüksek kesimlerde günlerdir aralıksız süren kar yağışı, bugün ilçe merkezinde de etkisini gösterdi. Kar yağışıyla birlikte ilçe kısa sürede beyaza bürünürken, ulaşımda da aksamalar yaşandı. Yoğun kar nedeniyle 22 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kapanan köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor. Ekiplerin, özellikle yüksek rakımlı bölgelerde yol açma çalışmalarına ağırlık verdiği öğrenildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası