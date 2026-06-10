Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluk serisinin adı belli oldu. Play-off yarı finalinde Bahçeşehir Koleji'ni eleyen Beşiktaş GAİN, finalde Fenerbahçe Beko'nun rakibi olmayı başardı. Basketbolseverlerin büyük heyecanla beklediği final serisinde ezeli rakipler bu kez şampiyonluk için karşı karşıya gelecek. Şimdi ise gözler ''Basketbol Süper Ligi finali ne zaman, Beşiktaş GAİN-Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda yayınlanacak?'' sorularının cevaplarında.

Yarı final serisinin son maçında güçlü bir performans sergileyen siyah-beyazlı ekip, Bahçeşehir Koleji'ni mağlup ederek adını finale yazdırdı. Sezon boyunca istikrarlı grafiğiyle dikkat çeken Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN arasında dev final eşleşmesi gerçekleşti. Peki, Basketbol Süper Ligi finali ne zaman, Beşiktaş GAİN-Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Basketbol Süper Ligi finali ne zaman, Beşiktaş GAİN-Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda yayınlanacak?

BASKETBOL SÜPER LİGİ FİNALİ NE ZAMAN?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluk mücadelesinin eşleşmesi netleşti. Play-off yarı final serisinin son maçında Bahçeşehir Koleji'ni mağlup eden Beşiktaş GAİN, finale yükselerek Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu.

Basketbol Süper Ligi finali ne zaman, Beşiktaş GAİN-Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Basketbolseverlerin merakla beklediği Basketbol Süper Ligi finali 13 Haziran 2026 Cumartesi günü başlayacak. İlk karşılaşmada Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Final serisinin ikinci maçı ise 15 Haziran 2026 Pazartesi günü yine Fenerbahçe Beko'nun ev sahipliğinde oynanacak. Şampiyonluk eşleşmesinde üç galibiyete ulaşan takım sezonu kupayla tamamlayacak.

Basketbol Süper Ligi finali ne zaman, Beşiktaş GAİN-Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ GAİN-FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Basketbol Süper Ligi final serisindeki karşılaşmalar beIN SPORTS ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN arasında oynanacak şampiyonluk maçları, basketbolseverler tarafından canlı takip edilebilecek.

Final serisinin ilk karşılaşması 13 Haziran Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak. İkinci maç ise 15 Haziran Pazartesi günü aynı saatte oynanacak.

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