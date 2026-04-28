'Herkes Türkiye’yi dinliyor' diyen Belçikalı Bakan'dan NATO çıkışı: Tüm gözler Ankara'da olacak
Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, 7-8 Temmuz'daki kritik zirve öncesi Türkiye'nin merkezi rolüne dikkat çekerek, "Tüm gözler Ankara'da" dedi.
- Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi öncesinde Türkiye'nin ittifakın geleceği ve bölgesel güvenlikteki merkezi rolüne dikkat çekti.
- Francken, zirvede savunma harcamalarının artırılması gerektiğini ancak bunun savunma sanayisinin aynı hızla gelişmesiyle desteklenmesi gerektiğini belirtti.
- Türkiye'nin savunma sanayisindeki teknolojik atılımları ve üretim gücünün müttefiklerce stratejik bir unsur olarak görüldüğü ifade edildi.
- Bakan, Türkiye'nin barış görüşmeleri için güçlü bir konumda olduğunu ve uluslararası alanda dinlendiğini vurgulayarak, Belçika'nın Türkiye'nin arabuluculuğunu desteklediğini söyledi.
- Belçika, Hürmüz Boğazı'nın güvenliğini sağlamak amacıyla mayın temizleme gemisi 'Primula'yı Doğu Akdeniz'e yönlendirdi.
Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan tarihi NATO Zirvesi öncesinde önemli bir açıklama yaptı.
ABD’ye gerçekleştirdiği resmi ziyaret sırasında sosyal medya hesabı üzerinden değerlendirmelerde bulunan Francken, ittifakın geleceği ve bölgesel güvenlik mimarisi açısından Türkiye’nin üstlendiği merkezi role vurgu yaparak, "Tüm gözler Ankara'da" ifadesini kullandı.
SAVUNMA HARCAMALARINDA "ANKARA" EŞİĞİ
Zirve yaklaşırken ABD’nin Avrupalı müttefikler üzerindeki "savunma bütçelerini artırma" baskısı, Belçika’nın da ana gündem maddelerinden biri haline geldi. Bakan Francken, sadece bütçe artışının yeterli olmadığını, bu sürece savunma sanayisinin de aynı hızla eşlik etmesi gerektiğini söyledi.
Ankara’daki zirvenin, özellikle Avrupa’nın kendi savunma kapasitesini güçlendirmesi ve müttefikler arasındaki iş birliğinin derinleşmesi açısından bir dönüm noktası olması bekleniyor. Türkiye'nin savunma sanayiindeki teknolojik atılımları ve üretim gücü, müttefik ülkeler tarafından yakından takip edilen stratejik bir unsur olarak masada duruyor.
"HERKES TÜRKİYE'Yİ DİNLİYOR"
“Türkiye, barış görüşmeleri için mükemmel bir konumda çünkü güçlü bir ülke ve uluslararası alanda herkes Türkiye’yi dinliyor.” diyen Francken, Belçika’nın Türkiye’nin arabuluculuğunu desteklediğini yineledi.
BELÇİKA’NIN "PRİMULA" HAMLESİ
Küresel enerji yollarındaki güvenlik krizi, Belçika’nın askeri stratejilerini de doğrudan etkiledi. Francken, ABD-İran arasındaki çatışmaların ardından sağlanan ateşkes sonrası Hürmüz Boğazı’nın güvenliğini tesis etmek amacıyla planlanan Avrupa operasyonuna katılım kararlarını hatırlattı.
Belçika’nın mayın karşıtı tedbirler konusundaki küresel uzmanlığına dikkat çeken Bakan, bu kapsamda kritik bir askeri hareketliliği duyurdu. Baltık Denizi’nde görev yapan mayın temizleme gemisi "Primula", Hürmüz Boğazı ve çevre suların güvenliğine katkı sağlamak amacıyla Doğu Akdeniz’e yönlendirildi.