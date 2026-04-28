Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, 7-8 Temmuz'daki kritik zirve öncesi Türkiye'nin merkezi rolüne dikkat çekerek, "Tüm gözler Ankara'da" dedi.

Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan tarihi NATO Zirvesi öncesinde önemli bir açıklama yaptı.

ABD’ye gerçekleştirdiği resmi ziyaret sırasında sosyal medya hesabı üzerinden değerlendirmelerde bulunan Francken, ittifakın geleceği ve bölgesel güvenlik mimarisi açısından Türkiye’nin üstlendiği merkezi role vurgu yaparak, "Tüm gözler Ankara'da" ifadesini kullandı.

Herkes Türkiye’yi dinliyor diyen Belçikalı Bakandan NATO çıkışı: Tüm gözler Ankarada olacak

SAVUNMA HARCAMALARINDA "ANKARA" EŞİĞİ

Zirve yaklaşırken ABD’nin Avrupalı müttefikler üzerindeki "savunma bütçelerini artırma" baskısı, Belçika’nın da ana gündem maddelerinden biri haline geldi. Bakan Francken, sadece bütçe artışının yeterli olmadığını, bu sürece savunma sanayisinin de aynı hızla eşlik etmesi gerektiğini söyledi.

Ankara’daki zirvenin, özellikle Avrupa’nın kendi savunma kapasitesini güçlendirmesi ve müttefikler arasındaki iş birliğinin derinleşmesi açısından bir dönüm noktası olması bekleniyor. Türkiye'nin savunma sanayiindeki teknolojik atılımları ve üretim gücü, müttefik ülkeler tarafından yakından takip edilen stratejik bir unsur olarak masada duruyor.

'Herkes Türkiye’yi dinliyor' diyen Belçikalı Bakan'dan NATO çıkışı: Tüm gözler Ankara'da olacak

"HERKES TÜRKİYE'Yİ DİNLİYOR"

“Türkiye, barış görüşmeleri için mükemmel bir konumda çünkü güçlü bir ülke ve uluslararası alanda herkes Türkiye’yi dinliyor.” diyen Francken, Belçika’nın Türkiye’nin arabuluculuğunu desteklediğini yineledi.

BELÇİKA’NIN "PRİMULA" HAMLESİ

Küresel enerji yollarındaki güvenlik krizi, Belçika’nın askeri stratejilerini de doğrudan etkiledi. Francken, ABD-İran arasındaki çatışmaların ardından sağlanan ateşkes sonrası Hürmüz Boğazı’nın güvenliğini tesis etmek amacıyla planlanan Avrupa operasyonuna katılım kararlarını hatırlattı.

Belçika’nın mayın karşıtı tedbirler konusundaki küresel uzmanlığına dikkat çeken Bakan, bu kapsamda kritik bir askeri hareketliliği duyurdu. Baltık Denizi’nde görev yapan mayın temizleme gemisi "Primula", Hürmüz Boğazı ve çevre suların güvenliğine katkı sağlamak amacıyla Doğu Akdeniz’e yönlendirildi.

