Bursa'da oyun oynayan 2 yaşındaki Alparslan A., annesinin soba üzerinde kaynatıp kovaya doldurduğu kaynar suyun içine düştü. Ailesi tarafından hastaneye götürülen talihsiz Alparslan'ın vücudunun büyük bölümünde yanıklar oluştuğu belirtildi.

Bursa’nın İnegöl ilçesindeki Ertuğrulgazi Mahallesi Ata Sokak’ta bulunan bir evde Hülya A., soba üzerinde kaynattığı suyu kovaya doldurdu. Bu sırada odada oyun oynayan 2 yaşındaki Alparslan A., bir anda dengesini kaybederek kaynar su dolu kovanın içine düştü.

Bursa'da feci olay! 2 yaşındaki çocuk kaynar su dolu kovaya düştü

ÇOCUĞUN VÜCUDUNUN BÜYÜK BÖLÜMÜNDE YANIKLAR OLUŞTU

Durumu fark eden anne, küçük çocuğu hemen kovadan çıkararak özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne götürdü. Burada yapılan ilk müdahalede, çocuğun vücudunun büyük bölümünde yanıklar oluştuğu belirlendi.

ŞEHİR HASTANESİNE SEVK EDİLDİ

Ağır yaralanan küçük çocuk, annesinin refakatinde ambulansla Bursa Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

